Jadwal Acara TV Kamis 24 November 2022: FIFA World Cup Qatar 2022 di Indosiar, Bikin Laper Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (24/11/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat Lensa Olahraga, Intip Seleb, Angry Bird, Dil Se, Suami Pengganti.

Sedangkan di Indosiar ada Dr. Wai in The Scripture with No Words, FIFA World Cup Qatar 2022, Hot Kiss, Patroli Live, Pintu Berkah Siang.

Kemudian ada channel Kompas TV Bingkai Inspirasi, Sapa Qatar, Breaking News Persidangan Kasus Ferdy Sambo, Target.

Selanjutnya bisa Anda saksikan Hidup Sehat, Assalamualaikum Nusantara, Ragam Perkara, Rumah Mamah Dedeh di TVOne.

Terakhir di Trans TV Anda bisa melihat Insert Pagi, Islam Itu Indah, Siapa Mau Jadi Juara, Road to HUT 8th Anniversary Rumpi No Secret, Dunia Punya Cerita.

Berikut jadwal acara TV Rabu, 23 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Angry Birds tayang di ANTV (YouTube Angry Birds)

Baca juga: Jadwal Acara TV Minggu 20 November 2022: Catatan Chef Arnold di Kompas TV, Lensa Olahraga di ANTV

ANTV

01:30 - 02:00 WIB

Super Video

02:00 - 02:45 WIB

Gopi

02:45 - 04:00 WIB

Jodoh Wasiat Bapak

04:00 - 04:30 WIB

Lensa Olahraga

04:30 - 05:00 WIB

Merah Putih Peristiwa