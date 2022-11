Han So Hee Terlihat Makin Kurus dan Bikin Cemas, Agensi Buka Suara

Aktris Korea Selatan Han So Hee.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Korea Han So Hee terlihat sangat kurus ketika hadir dalam wawancara bersama Vogue Thailand di Bangkok.

Hal tersebut membuat penggemar cemas dan bertanya-tanya tentang kondisi kesehatan bintang drama 'My Name' tersebut.

Baca juga: Aktris Han So Hee Akui Fans BLACKPINK, Idolakan Jennie

Dilansir dari Soompi, Rabu (23/11/2022), 9ato Entartainment selaku agensi menjawab kekhawatiran penggemar Han So Hee.



Agensi memastikan bahwa kondisi artisnya baik-baik saja.

"Video wawancara yang saat ini menimbulkan kehebohan adalah video yang direkam baru-baru ini," ungkap agensi.

“Sama sekali tidak ada yang salah dengan kesehatan Han So Hee," lanjutnya.

9ato Entartainment memastikan bahwa Han So Hee dalam keadaan sehat.

Baca juga: Song Hye Kyo dan Han So Hee Bakal Adu Peran dalam Drama Korea Berjudul The Price of Confession

Selain itu Han So Hee baru-baru ini dikonfirmasi akan hadir di ajang penghargaan Asia Artist Awards (AAA) 2022 yang akan digelar di Jepang pada 13 Desember.

Di sisi lain, Han So Hee juga dikabarkan akan membintangi drama berjudul The Price of Confession.

Han So Hee (instagram)

Drama arahan Lee Eung Bok itu kabarnya juga tengah berusaha untuk menggaet aktris Song Hye Kyo sebagai bintang utamanya.

Drama tersebut mengisahkan tentang dua perempuan di tengah kasus pembunuhan.

Han So Hee direncanakan akan memerankan karakter Mo Eun.

Mo Eun adalah perempuan misterius yang identitasnya tak diketahui. Sifatnya yang antisosial membuat orang-orang takut padanya.