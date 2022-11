Lirik Lagu Konnichiwa Sayonara - Nonoka Murakata, Viral di TikTok: Kochi Kochi Kacchin Sayo-nara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Konnichiwa Sayonara.

Lagu Konnichiwa Sayonara dinyanyikan oleh penyanyi cilik asal Jepang, Nonoka Murakata.

Baru-baru ini lagu Konnichiwa Sayonara tengah viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang membuat konten menggunakan lagu Konnichiwa Sayonara.

Inilah lirik lagu Konnichiwa Sayonara yang dinyanyikan Nonoka Murakata:

Kochi kochi kacchin

Otokei san

Kochi kochi kacchin

Ugoiteru

Kodomo no hari to

Otona no hari to

Konnichiwa Sayo-nara

Kochi kochi kacchin

Sayo-nara

Kochi kochi kacchin

Otokei san

Kochi kochi kacchin

Ugoiteru

Kodomo ga pyokori

Otona no ga pyokori

Konnichiwa Sayo-nara

Kochi kochi kacchin

Sayo-nara

(Tribunnews.com)