Daftar Pemenang Blue Dragon Film Awards ke-43, Decision to Leave Borong 6 Piala dari 13 Nominasi

Decision to Leave borong 6 piala dari 13 nominasi di Blue Dragon Film Awards ke-43.

TRIBUNNEWS.COM - Malam puncak Blue Dragon Film Awards 2022 ke-43 telah berlangsung pada Jumat (25/11/2022).

Ajang Blue Dragon Film Awards ke-43 digelar di Aula Yeouido KBS, Seoul.

Mengutip Soompi, tahun ini Blue Dragon Film Awards dipandu oleh Kim Hye Soo dan Yoo Yeon Seok.

Film Decision to Leave memborong 6 piala dari 13 nominasi.

Di antaranya untuk kategori Best Film, Best Director, dan Best Actor.

Sayangnya, sutradara Decision to Leave, Park Chan Wook, tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Baca juga: Daftar Presenter Melon Music Awards 2022, Ada Cha Seung Won hingga Lee Soo Hyuk

Pasalnya, saat ini Park Chan Wook tengah berada di luar negeri untuk syuting.

Meski begitu, para pemain Decision to Leave seperti Park Hae Il, Tang Wei, Lee Jung Hyun, Kim Shin Young, dan Go Kyung Pyo berkumpul untuk merayakan kesuksesan film mereka.

Daftar lengkap pemenang Blue Dragon Film Awards ke-43:

Film Terbaik: Decision to Leave

Aktris Terbaik: Tang Wei (Decision to Leave)

Aktor Terbaik: Park Hae Il (Decision to Leave)

Sutradara Terbaik: Park Chan Wook (Decision to Leave)

Aktris Pendukung Terbaik: Oh Na Ra (Perhaps Love)