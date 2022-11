Mariah Carey Dicemooh karena 'Lip-Sync' Selama Parade Hari Thanksgiving

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Kerumunan warga New York, Amerika Serikat (AS) dan turis berbaris di jalan-jalan pusat kota itu untuk menyaksikan perayaan tahunan Macy's Thanksgiving Day Parade ke-96 pada 24 November lalu.

Tradisi tersebut telah berlangsung selama hampir 100 tahun dan masih menarik perhatian ribuan penonton.

Pada Kamis lalu, 'Ratu Natal' Mariah Carey kembali meramaikan parade tersebut setelah tujuh tahun absen.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (27/11/2022), Carey muncul dalam pawai itu, sebelum Santa keluar.

Diva dunia itu mengenakan gaun merah muda cerah dan mahkota permata.

Ia membawakan hits khas liburannya 'All I Want for Christmas is You'.

Penonton pun secara gembira berteriak, meski ada juga yang mengatakan bahwa Carey tidak total dalam menunjukkan performancenya.

Pada saat yang sama, banyak yang terkesan dengan apa yang dilakukan oleh penari latarnya.

Namun ada seorang wartawan bernama Ian Hest yang tampak tidak menyukai kenyataan bahwa Carey ternyata hanya berdiri diam selama penampilannya.

Netizen lain juga mencemooh penyanyi seksi itu, menunjukkan bahwa ia bahkan 'tidak pura-pura bernyanyi'.

Parade ini dimulai di 77th Street dan Central Park West pada pukul 09.00 waktu setempat, dengan diiringi sorak-sorai banyak orang yang menantikan untuk melihat balon besar dari karakter kartun favorit mereka.

Macy's Thanksgiving Day Parade ini pun menandai awal resmi musim liburan.