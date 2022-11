Bagikan Foto Bersama Song Joong Ki, Felicya Angelista: Terima Kasih atas Kebaikanmu

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Felicya Angelista bagikan potret bersama aktor korea Song Joong Ki di laman instagram pribadinya @felicyangelista_, Minggu (28/11/2022).

Dalam unggahan tersebut terlihat Felicya, sang suami, Immanuel Caesar Hito, dan Graziella Bible Emmanuela buah hati mereka.

Serta kedua adik Hito Yabes Yosia dan Clara Gabriella Getsemani.

Aktor Song Joong Ki terlihat berdiri di tengah-tengah keluarga mereka sambil menggendong baby Bible.

Song Joong Ki dan baby Bibel mengenakan baju senada berwarna putih.

Di sebelah kanan tampak Hito mengenakan batik dan adiknya Yabes Yosia yang mengenakan kemeja berwarna putih.

Di sisi kiri, terlihat Felicya yang anggun mengenakan dresss panjang dan Clara yang mengenakan dress berwarna hijau.

Felicia mengucap terima kasih pada sang aktor dalam captionnya.

"Thank you for your kindness @hi_songjoongki oppa. We're so blessed to have you as family, until we meet again," tulisnya.

Seperti diketahui, Song Joong Ki menjadi brand ambassador produk milik Felicya Angelista.

Postingan tersebut mendapat 7.880 komentar termasuk dari kalangan selebriti.

Mulai dari aktris Gracia Indri hingga aktor Baim Wong turut memberikan komentar.

"Astaga," tulis Gracia Indri disertai emoji menangis.

"Paula lihat aja udah seneng banget. Thank u undangannya," tulis Baim Wong.

