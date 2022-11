John Vesely Minta Maaf setelah Penampilan Secondhand Serenade Pindah Panggung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Secondhand Serenade, John Vesely meminta maaf setelah penampilannya di Soundrenaline 2022 dipindahkan ke panggung Tropical Stage.

Sebelumnya ia dijadwalkan untuk tampil di Amphi Theater Stage pada pukul 20.20 WIB. Namun panitia memindahkan panggung Secondhand Serenade ke Tropical Stage.

Sehingga Secondhand Serenade mulai naik ke atas panggung pukul 21.00 WIB seusai Deadsquad.

John Vesely menyempatkan waktu untuk meminta maaf kepada para penonton usai kejadian tersebut.

Aksi panggung Secondhand Serenade juga sebagai penampilan pamungkas dalam acara Soundrenaline 2022 di Ecopark Ancol Jakarta Utara di hari kedua.

"Jakarta, makasih ya. Saya sangat senang di sini sama kalian semua. Terima kasih sudah datang. Maaf kalau ada masalah (perpindahan) di stage tadi," kata John Vesely di atas panggung, Minggu (27/11/2022).

John Vesely juga mengucapkan terimakasih kepada para penonton yang sudah rela pindah panggung walau dalam kondisi hujan untuk tetep bisa menyaksikannya.

"Thank you so much karena sudah mau ke sini setelah pindah panggung. Itu sangat berarti," ujar John Vesely.

Kemudian John Vesely membuka penampilannya dengan lagu hits miliknya yaitu Maybe dan Broken.

"Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat. Perkenalkan nama saya John. Kadang saya dikenal sebagai Secondhand Serenade," ungkap John.

Penampilan Secondhand Serenade di Acara Soundrenaline 2022 di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/11/2022). (Tribunnews/Fauzi Alamsyah)

Penampilannya dilanjutkan dengan lagu Awake dan A Twist in My Story yang membuat para penonton bernyanyi bersama.

Tidak berhenti disitu, John Vesely turut menyanyikan lagu Vulnerable, Lost, Your Call dan mengcover lagu Coldplay, Fix You.

Sebagai penutup, Secondhand Serenade menyanyikan lagu Fall For You sambil bermain piano.

"Thank you Jakarta. See you soon," pungkas John Vesely.