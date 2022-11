Lirik dan Terjemahan Lagu 1001 Arabian Nights - Ch!pz, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu 1001 nights yang dipopulerkan oleh Ch!pz.

Lagu 1001 Nights ini rilis pada 2009 lalu.

Kini Lagu 1001 Nights tengah viral di TikTok.

Selain itu, banyak orang yang menggunakan lagu 1001 Nights sebagai backsound konten mereka.

Ch!pz merupakan grup musik asal Amsterdam, Belanda yang pertama kali dibentuk pada 2003.

Inillah lirik lagu 1001 Arabian Nights - Ch!pz:

Come join this trip (This trip))

Have you ever seen a world like this?

No shade, just sand

Through the stormy desert we will cross the land

Pharaoh’s (Cairo), pyramids (Egypt)

Bombay (New Delhi)

Open Sesame!

1-0-0-1 nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

1-0-0-1 nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

1-0-0-1

We fly through flames

Hear the creatures calling out your name

We have no fear

Fight the demons, make 'm disappear

Heroes (Vagabonds), city of secrets

Land of mystery

Open sesame!

1-0-0-1 nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

1-0-0-1 nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

1-0-0-1

1-0-0-1

1-0-0-1 nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

1-0-0-1 nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

1-0-0-1 nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

1-0-0-1 nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride