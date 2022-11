Secondhand Serenade Kagok Sapa Penonton Soundrenaline 2022 Pakai Bahasa Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secondhand Serenade yang dimotori John Vesely sukses tampil di hadapan penggemarnya dalam acara Soundrenaline 2022.

Beberapa lagu hits miliknya dinyanyikan yang membuat penonton larut dalam penampilannya.

Baca juga: Feel Koplo dan Ndarboy Genk Guncang Panggung Soundrenaline 2022 di Bawah Terik Matahari

Selain itu John Vesely sempat kagok saat menyapa para penonton yang hadir menggunakan bahasa Indonesia.

Hal itu diketahui saat John Vesely terbata-bata mengucapkan kata sehat.

"Thank you so much. Terima kasih. Semua se…, semua se…?" tutur John Vesely yang tidak melanjutkan pembicaranya itu di atas panggung Tropical Stage pada Minggu (27/11/2022).

Setelahnya ia pun mendapat bantuan dari penonton yang ikut membenarkan ucapan sang artis. Sehingga John Vesely menyebut dirinya masih belajar bahasa Indonesia.

Baca juga: Secondhand Serenade Pindah Panggung, Penonton Berlarian dan Berteriak

"Semua sehat? I'am still learning guys," sambut John Vesely yang disambut tepuk tangan penonton.

Kemudian John Vesely kembali melanjutkan penampilannya dengan memainkan gitar miliknya.

Lagu seperti Awake, A Twist in My Story, Vulnerable, Lost, Your Call, Fix You dinyanyikan oleh John Vesely dan ditutup dengan Fall For You.

SECONDHAND SERENADE KEHUJANAN SAAT KONSER - Vokalis Secondhand Serenade, John Vesely tampil kembali usai diguyur hujan saat konser bertajuk Artistic Diversity di halaman SMAN 1 Makassar, Jl Gunung bawakaraeng, Makassar, Sabtu (21/2). Akibat hujan deras konser Secondhand Serenade yang baru berlangsung 10 menit itu terpaksa dihentikan sementara. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (TRIBUN TIMUR/TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Penampilan Secondhand Serenade pun sempat mengalami masalah ketika panggungnya dalam Soundrenaline 2022 si Ecopark Ancol Jakarta Utara dipindahkan dari Amphi Theater Stage menuju Tropical Stage.

"Jakarta, makasih ya. Saya sangat senang sekali bisa berada di sini bersama kalian semua. Terima kasih sudah datang. Maaf kalau ada masalah di stage tadi," ucap John Vesely.