Super Junior Comeback Bulan Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bulan depan, boy grup Super Junior akan merilis karya terbarunya.

Dilansir dari Soompi, Senin (28/11/2022), Super Junior akan meluncurkan Vol.2 dari full album ke-11 mereka.

Album baru itu bertajuk The Road: Celebration.

Menjelang perilisan album, Super Junior membagikan teaser foto grup serta foto individu setuap member. Foto-foto teaser itu bertema Nata.

Baca juga: Profil Kyuhyun, Member Super Junior yang Tampil sebagai Juri di Indonesias Got Talent 2022

Adapun album The Road: Celebration merupakan kelanjutan dari album sebelumnya.

Untuk diketahui, Siwon dkk merilis album ke-11 Vol.1 dengan tajuk The Road Keep on Going pada Juli lalu.

Kemudian "Mango" dipilih sebagai singel utama dalam album ke-11 Vol.1.

Sementara itu, lagu-lagu dalam album The Road : Celebration mulai bisa didengarkan di berbagai situs streaming musik pada 15 Desember mendatang.

Sebagai tambahan, Super Junior dikenal sebagai SJ atau SUJU adalah boy grup asal Korea Selatan yang dibentuk pada 2005 oleh produser Lee Soo man dari agensi SM Entertainment.

Grup tersebut terdiri dari Leeteuk sebagai leader, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, dan Kibum.

Kyuhyun kemudian bergabung ke Super Junior pada 2006.