Keshi Bikin Jerit Satu Hall Basket GBK Senayan Lewat Tur Konser HELL/HEAVEN 2022 Hari Kedua 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sukses di konser hari pertamanya, kini musisi Keshi kembali membuat bulu kuduk merinding satu Hall Basket GBK Senayan, Jakarta Pusat.

Musisi asal Amerika Serikat berdarah Vietnam tersebut kembali menyapa penggemarnya di hari kedua dalam lanjutan tur konser bertajuk HELL/HEAVEN Tour 2022, Selasa (29/11/2022).

Penampilannya Keshi dimulai sekitar pukul 20.45 WIB setelah penampilan pembuka dari Rei Brown musisi asal Jepang.

Pelantun lagu Talk ini terlihat mengenakan pakaian casual dengan baju hitam yang membuat tato di lengan kanan sang musisi terpampang jelas.

Penampilannya semakin memukau dengan celana denim yang dipadupadankan dengan penampilannya di hari kedua.

Gaya rambut klimis dan dikuncir membuat kaum hawa seakan terhipnotis.

Jerit penonton satu Basket Hall GBK Senayan pun terdengar keras yang didominasi perempuan ketika Keshi menyanyikan lagu pertamanya, Get It.

"Jakarta apa kabar?," kata Keshi di atas panggung.

Kemudian Keshi melanjutkan penampilannya lewat lagu hits seperti Somebody, Beside You hingga Westside.

"Ini pertunjukkan yang spektakuler kalian menyukainya?," tanya Keshi diikuti jawab para penonton.

Disela-sela penampilannya Keshi sempat menghampiri penonton di bagian kanan panggung. Seketika ia mengambil kertas dan membubuhinya dengan tanda tangan.

Selain Westside, penyanyi berusia 28 tahun itu menyanyikan beberapa lagu populernya seperti, Like I Need U, Less Of You, Skeletons, Drunk, Touch, hingga Hell/Heaven.

Diketahui ini merupakan penampilan kedua Keshi di Jakarta. Sebelumnya ia telah menyapa para penggemarnya pada Senin (28/11/2022).

Sebelum Keshi tampil, musisi asal Jepang Rei Brown turut menjadi pembuka dalam rangkaian konser tur HELL/HEAVEN 2022.