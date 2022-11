Red Velvet Rilis Mini Album The ReVe Festival 2022 Birthday, Berisi 5 Lagu Hits

Mini album Red Velvet The ReVe Festival 2022 – Birthday. Berikut ini daftar mini album Red Velvet.

TRIBUNNEWS.COM - Girl group K-Pop Red Velvet merilis mini album The ReVe Festival 2022 – Birthday pada Senin (28/11/2022) pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Tercatat, Red Velvet mencapai jumlah pre-order stok tertinggi dengan total 712.187 pada Minggu (27/11/2022).

The ReVe Festival 2022 – Birthday adalah mini album kedua dalam seri The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm.

Mini album ke-8 ini memiliki lima lagu, termasuk lagu utama Birthday, BYE BYE, On A Ride, ZOOM, dan Celebrate.

Mini album The ReVe Festival 2022 – Birthday menjadi album comeback Red Velvet.

Sebelumnya, Red Velvet yang beranggotakan Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri mengadakan siaran langsung di kanal YouTube-nya.

Mereka berbagi detail album Birthday, termasuk lagu-lagu dalam album, proses pembutan album, dan unboxing album.

Red Velvet telah merilis gambar teaser album Birthday pada 20 November 2022 lalu, dikutip dari Soompi.

Mini album Red Velvet The ReVe Festival 2022 – Birthday (Instagram @redvelvet.smtown)

Mini album The ReVe Festival 2022 – Birthday mengambil sampel dari Rhapsody in Blue karya George Gershwin.

Birthday adalah lagu pop dance yang tentang membuat pengakuan cinta dengan percaya diri.

Lagu ini juga menggambarkan seseorang yang menghadiahkan hari yang tak terlupakan kepada orang yang mereka sukai dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Visual baru dalam album ini menampilkan anggota Red Velvet dibawa ke dunia imajiner kaleidoskopik yang dibangun dari potongan cokelat dan permen raksasa.

Setiap anggota juga memiliki dunia nyatanya sendiri.

Misalnya, Seulgi tampil dengan penari singa tradisional Korea dan Wendy bernyanyi di taman yang meniru papan catur.

Mini album Red Velvet The ReVe Festival 2022 – Birthday (Instagram @redvelvet.smtown)

