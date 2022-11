Fritz Hutapea Kabarkan Status Hukum Promotor Konser We All Are One Sudah Naik Sidik

TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA

Fritz Hutapea saat ditemui di Dirjen Imigrasi, kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022). Konsultan hukum dari pihak vendor konser yakni PT Visi Musik Indonesia menyambut positif kabar CEO promotor konser K-Pop We All Are One , Jai Hyun Park atau dikenal sebagai Direktur Park sudah diamankan pihak imigrasi.