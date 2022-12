Chord Gitar dan Lirik Lungamu Ninggal Kenangan 2 - Dike Sabrina: Langit Peteng Katon Mendung

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci gitar dan lirik lagu Lungamu Ninggal Kenangan 2 yang dinyanyikan Dike Sabrina.

Lagu Lungamu Ninggal Kenangan 2 ditulis oleh Ines Minto.

Berikut chord Lungamu Ninggal Kenangan 2 :

Reff :

F G

langit peteng katon mendung

Em Am

kowe nggawe aku bingung

Dm

arep njalok tulung

G C

bingung anggonku nembung

F G

aku wes ikhlas berjuang

Em Am

kowe bilang dada sayang

Dm G C

aku ora ngiro lungomu ninggal kenangan

C G

demi ayangku

Am Em

tak tuliske tembang rindu

F C

lewat sepi wengi iki

Dm G C

tak titipne roso kangenku

C G

ora keroso

Am Em

netes iluh banyu moto

F C

amergo kowe tego

Dm G C

ninggal aku demi wong liyo

Am Em F C

aku ikhlas aku lilo

Dm G C

senadyan ati iki loro

Am Em F C

aku ikhlas aku lilo

Dm G C

mugo kowe biso bahagio

Reff :

F G

langit peteng katon mendung

Em Am

kowe nggawe aku bingung

Dm

arep njalok tulung

G C

bingung anggonku nembung

F G

aku wes ikhlas berjuang

Em Am

kowe bilang dada sayang

Dm G C

aku ora ngiro lungomu ninggal kenangan

Musik : Am Em F C

Dm G C

Am Em F C

Dm G C

C G

demi ayangku

Am Em

tak tuliske tembang rindu

F C

lewat sepi wengi iki

Dm G

tak titipne roso kangenku

C G

ora keroso

Am Em

netes iluh banyu moto

F C

amergo kowe tego

Dm G C

ninggal aku demi wong liyo

Am Em F C

aku ikhlas aku lilo

Dm G C

senadyan ati iki loro

Am Em F C

aku ikhlas aku lilo

Dm G C

mugo kowe biso bahagio

Reff :

F G

langit peteng katon mendung

Em Am

kowe nggawe aku bingung

Dm

arep njalok tulung

G C

bingung anggonku nembung

F G

aku wes ikhlas berjuang

Em Am

kowe bilang dada sayang

Dm G C

aku ora ngiro lungomu ninggal kenangan

F G

langit peteng katon mendung

Em Am

kowe nggawe aku bingung

Dm

arep njalok tulung

G C

bingung anggonku nembung

F G

aku wes ikhlas berjuang

Em Am

kowe bilang dada sayang

Dm G C Am

aku ora ngiro lungomu ninggal kenangan

Dm G C

aku ora ngiro lungomu ninggal kenangan

