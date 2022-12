Mirriam Eka Resmi Dilamar Julian Jacob: Of Course I Said YES!

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan Mirriam Eka dan Julian Jacob.

Penyanyi Julian Jacob resmi melamar sang kekasih, Mirriam Eka.

Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Mirriam Eka lewat akun Instagram pribadinya @mariaeka_.

Dalam postingan tersebut, Mirriam Eka mengunggah sebuah potret dirinya dengan Julian Jacob.

Mirriam Eka terlihat tengah memamerkan cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya.

Mirriam Eka dan Julian Jacob kompak mengenakan baju bernuansa putih.

Dalam momen tersebut, tentu saja Mirriam Eka menerimana lamaran Julain Jacob.

"Of course I said YES!

(Tentu saja saya katakan IYA)" tulis Mirrian Eka.

"There are so many beautiful reasons to be thankful, you’re one of them @julianjacs.

(Banyak sekali alasan saya untuk bersyukur, dan kamu adalah salah satunya alasan itu @julianjacs)" tutup Mirriam Eka.

Mirriam Eka terima lamaran Julian Jacob. (Instagram @mariaeka_)

Dari postingan tersebut, Mirriam Eka terima banyak ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan selebritis.

"Lancar2 sampai hari H!!" tulis Nanda Arsyinta.

"Selamaatt yaa emmm!

What a surprise," tulis Reza Darmawangsa.

"Congrats kalian @julianjacs @mariaeka_," tulis Ayuenstar.

