Lirik dan Terjemahan Lagu Still Life - RM feat Anderson .Paak: Yo I Never Stop Bay, Let’s Get It Now

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Still Life yang dinyanikan RM BTS featuring Anderson .Paak dalam artikel ini.

Member BTS, Kim Nam Joon alias RM baru saja merilis album solo pertamanya yang bertajuk Indigo, Jumat (2/12/2022).

Album Indigo RM BTS berisi 10 lagu, salah satunya berjudul Still Life.

Dalam lagu Still Life, RM BTS berkolaborasi dengan rapper Amerika, Anderson .Paak.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Still Life - RM BTS feat Anderson .Paak:

Baca juga: Rilis Album Solo Bertajuk Indigo, RM BTS Tuangkan Curahan Hati dan Kegelisahannya di Setiap Lagu

[Intro: Anderson .Paak]

I’m still life

Aku masih hidup (Oh, ya, ya, apa?)

I’m still life

Aku masih hidup (Yo, apa?)

I’m still life

Aku masih hidup (Uh-huh, ayy, ya)

I’m still life

aku masih hidup (Oh, ya, semuanya, ayo, ayo)

[Bridge: RM]

nan still life, but I’m movin’

Aku masih hidup, tapi aku bergerak Hiduplah

Just live now, goin’ forward yeah

Hiduplah saat ini, maju terus, ya

meomchuji anneun jeongmul

Kehidupan diam yang tidak berhenti, biarkan bungaku mekar lagi

tto piwo naui kkocheul

Beri aku tanpa nama karena aku tanpa judul (Oh, ya)

Gimme no name cuz I’m untitled

Hidupku dipajang, masih hidup, masih hidup

gyesok jeonsidoeneun nae sal

Masa lalu hilang, dan masa depan tidak jelas (Oh-oh)

geuraedo sal ajikdo sal

Aku menarik napas sebuah pertigaan di jalan

gwageon gabeoryeotgo miraen moreune

Aku ingin lepas dari bingkai kanvas ini (Oh-oh)

du gallaegireseo sum goreune

Bayangan menutupiku kemarin dan besok

beoseonago sipeo i kaenbeoseuui teul

Aku hanya dengan tenang hidup setiap saat (Oh-oh)

eojewa naeiri naege deuriun geuneul

Bayangan menutupi saya kemarin dan besok

nan geujeo damdamhage live errtime

Saya hanya tenang dan hidup setiap saat

24/7 yeah baby I’m on time

24/7, ya, sayang, saya tepat waktu

nan geujeo oneureul sara 1bun 1chomada

Aku hanya hidup setiap menit dan setiap detik hari ini

gajin jeonbul da georeo what you know about me huh?

Taruhan semua yang kau miliki, Apa yang kau ketahui tentangku, ya?

I’m still life

Aku masih hidup (Ooh-ooh)

Ya can’t lock me in the frame, I’m movin’

Ya, tidak bisa mengunciku di bingkai, aku bergerak, ya-eh

I’m still life

Aku masih hidup (Ooh-ooh)

Life is better than the death, I’ll prove it

Hidup lebih baik daripada kematian, aku akan membuktikannya

I’m still life, but I’m movin’

Aku masih hidup, tapi aku bergerak

Just live now, goin’ forward yeah

hidup saja sekarang, maju terus, ya

meomchuji anneun jeongmul

Kehidupan diam yang tidak berhenti, biarkan bungaku mekar lagi

tto piwo naui kkocheul

aku tidak pernah berhenti, mari kita dapatkan sekarang

I’m still life, but I’m movin’

Aku masih hidup, tapi aku bergerak

Just live now, goin’ forward yeah

hidup saja sekarang, maju terus, ya

meomchuji anneun jeongmul

Kehidupan diam yang tidak berhenti, biarkan bungaku mekar lagi

[Verse 2: RM]

Yo I never stop bay, let’s get it now

Saya tidak pernah berhenti, mari kita dapatkan sekarang

Errday is my day 1, brotha

Setiap hari adalah hari pertamaku, saudara

Baby nan doneuro siganeul beoreo

Sayang aku membeli waktu dengan uang

gyaene jorongeun deutji ma ni gwi beoryeo

Jangan dengarkan ejekan mereka, pasang telingamu

kkok beoreojideul ollaine moksum georeo

Akankah pengacau mempertaruhkan hidup mereka secara online

Trendsetter? I’m a friend, better

Trendsetter? aku seorang teman, lebih baik

siksanghaejil jeongdoui go-and-getter

Seorang yang giat yang membuat kamu muak

gyeolguk niga wonhaneun daeron doeji anatji

Pada akhirnya, itu tidak menjadi seperti yang aku inginkan

baraemgwan dalli neomu jal saradaene nae tteutdaero huh

Tidak seperti yang aku harapkan, mereka hidup sangat bahagia, seperti yang aku inginkan, ya

94 livin’ in hannamdaero

(Sembilan puluh- empat) Tinggal di Hannam-daero

91 look at my tantandaero

(Sembilan puluh satu) Lihatlah Tantan-daero

gal iri eopseo ijen gangnamdaero

Aku tidak punya apa-apa untuk pergi ke Gangnam-daero sekarang

wolse millin neon ppalli dangjang bang ppaego

Jika sewaanmu sudah jatuh tempo, segera tinggalkan tempat itu

what a poor flex hon’ look at yo chain

Flex yang buruk, sayang, lihat rantaimu

Me rather do it like “Look at my stain”

Aku lebih suka melakukannya seperti, "Lihatlah noda ku"

oneureul sara japchocheoreom

Hidup hari ini seperti rumput liar

gyang hwachocheoreom but I never stay

Seperti bunga, tapi aku tidak pernah tinggal

I’m still life

Aku masih hidup (Ooh-ooh)

Ya can’t lock me in the frame, I’m movin’

Ya tidak bisa mengunci saya dalam bingkai, saya pindah

I’m still life

Aku masih hidup (Ooh-ooh)

Life is better than the death, I’ll prove it

Hidup lebih baik daripada kematian, aku akan membuktikannya

I’m still life, but I’m movin’

Aku masih hidup, tapi aku bergerak

Just live now, goin’ forward yeah

Ya masih hidup tanpa henti

meomchuji anneun jeongmul

Haruskah bungaku mekar lagi

tto piwo naui kkocheul

Haruskah bungaku mekar lagi

I’m still life, but I’m movin’

Aku masih hidup, tapi aku bergerak

Just live now, goin’ forward yeah

Ya masih hidup tanpa henti

meomchuji anneun jeongmul

Haruskah bungaku mekar lagi

Yo I never stop bay, let’s get it now

Yo, aku tidak pernah berhenti, mari kita dapatkan sekarang

(Tribunnews.com/Dipta)