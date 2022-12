VIDEO Antman and The Wasp hingga Loki Disiapkan Marvel Studios untuk Tayang Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Deretan film dan series Terbaru dari Marvel Studios siap dihadirkan pada 2023 mendatang.

Tercatat mulai dari yang paling dekat adalah Antman and The Wasp, hingga lanjutan dari series Loki.

Deretan project baru Marvel diumumkan dalam Disney Content Showcase di Singapura, Rabu (30/11/2022).

"Marvel berada di posisi yang baik, film dan bintang kami juga ada di posisi yang sama."

"Setelah Avangers sukses kami mulai memperkenalkan lebih banyak lagi," ujar Louis D Esposito co President Marvel Studio dalam Disney Content Showcase 2022, Marina Bay Sands Singapore, Rabu (30/11/2022).

Louis mengatakan bahwa ada beberapa film yang merupakan kelanjutan dari series, seperti film The Marvel yang berkaitan dengan series Ms. Marvel.

"Kami memperkenal Captain Marvel di Miss Marvel dan itu akan muncul di The Marvel juga yaa," tuturnya.

Soal kolaborasi Marvel dengan kreator dan aktor dari berbagai negara termasuk Asia, diakui Louis itu sebagai prinsip yang diinginkan Stan Lee.

Salah satunya adalah kehadiran aktor Korea Selatan, Park Seo Joon di film The Marvel yang akan dirilis 2023 mendatang.

"Stan Lee berkara bahwa Marvel refleksi dari dunia luar, dunia ini adalah universe yang kami nantikan."

"Kami sebagai perusahaan entertaiment jadi kami membawa berbagai orang dari berbagai negara dan ras," beber Louis.

Deretan film dan series Marvel Studios yang akan hadir di Disney diantaranya adalah Antman and The Wasp, Guardian Of The Galaxy volume 3, The Marvels, Secret Invation dan Loki.(Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)