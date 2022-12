DJ Will Spark hingga Orjan Nilsen Meriahkan Acara Bertajuk Valhalla is Calling Me 

Jumpa pers dalam acara Valhalla is Calling Me di kawasan Senopati, Jumat (2/12/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet Disjoki (DJ) ternama internasional dan lokal bakal memeriahkan acara grand opening klub malam Valhalla yang berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2022) malam.

Pesta bertajuk ‘Valhalla is Calling Me’ ini dihadiri sejumlah DJ seperti, Will Spark, DJ INC, DJ Orjan Nilsen, serta DJ Echobee Mc Bad.

Acara ini juga turut dimeriahkan oleh resident DJ Valhalla.

Nantinya di setiap bulan Valhalla akan rutin mengundang Dj asal Indonesia yang telah berkarya dikancah internasional.

“Produk unggulan dari sisi entertainment kita menyiapkan Dj nasional yang hebat-hebat, anak-anak bangsa dari yang baru merintis karir hingga telah memiliki segudang bakat,” kata Owner & CMO Valhalla Jakarta, William Ernest Silanoe.

Kemudian, pihaknya menjanjikan jika DJ Yasmin akan tampil pada pekan berikutnya untuk memeriahkan Valhalla.

"Yang sudah dikonfirmasi pekan depan DJ Yasmin," kata William.

Beberapa sajian menu minuman juga dihadirkan untuk memeriahkan klub malam Valhalla seperti koktail unik khas Valhalla seperti Valhalla Cloud, Floki Fluss, dan Ragnarok.

Kmudian, William memastikan jika semua protokol kesehatan sesuai anjuran Satgas Covid akan tetap berjalan semestinya.

"Untuk protokol kesehatan kita tetap menjalankan termasuk dengan pembatasan pengunjung yang akan hadir," pungkas William Ernest.