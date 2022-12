Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2, Ada Ben Daniels & Nia Towle

The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 1

TRIBUNNEWS.COM - Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power telah mengumumkan tujuh pemain baru season kedua.

Saat ini, The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2 sedang dalam tahap produksi di Inggris.

Head of Global Television, Amazon Studios, Vernon Sanders ungkap kesuksesan The Lord of The Rings: The Rings of Power musim pertama.

Sanders menyebut The Lord of the Rings: The Rings of Power sukses membawa para penoton merasakan keajaiban dunia karya JRR Tolkien.

Musim pertama The Lord of the Rings: The Rings of Power telah ditonton oleh lebih dari 100 juta orang di dunia.

“The Lord of the Rings: The Rings of Power berhasil membawa penonton merasakan keajaiban dari dunia Middle-earth karya JRRTolkien yang luar biasa."

Cuplikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power (IMDb)

Baca juga: Sinopsis Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Sejarah Sebelum The Hobbit

"Hingga saat ini, musim pertamanya merupakan serial Original Prime Video yang terpopuler di semua kawasan, dan telah ditonton oleh lebih dari 100 juta orang di dunia," kata Sanders dikutip dari rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (2/12/2022).

Kini, The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2 sudah dalam proses produksi.

Sander berharap persahabatan para pemain baru di The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2 bisa menjalin dengan baik.

Cuplikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power (IMDb)

"Kami menyambut para aktor ini ke dalam ‘persahabatan’ kami dan tidak sabar untuk menceritakan kisah Zaman Kedua lebih banyak di musim kedua,” sambung Sanders.

Deretan para pemain baru The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 antara lain, Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, dan Nicholas Woodeson.

Pemeran pemimpin Orc “Adar” telah diganti untuk musim kedua, dan akan diperankan oleh Sam Hazeldine.

Biografi Singkat Para Pemain The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

Baca juga: Fakta Menarik Series The Lord of the Rings: The Rings of Power, Habiskan Biaya Produksi Mahal

1. Gabriel Akuwudike