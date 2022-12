Rekomendasi Tayangan Keluarga dari Adaptasi Buku di Netflix, Film Slumberland hingga Mr Midnight

TRIBUNNEWS.COM - Simak deretan tayangan keluarga adaptasi buku yang tayang di Netflix dalam artikel ini.

Netflix mengajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati tayangan yang di adaptasi dari berbagai buku populer.

Beragam kisah favorit yang selama ini menghuni imajinasi kini hadir dalam bentuk lain yang unik dan menyenangkan.

Mari ikuti sengketa antara pahlawan dengan para penjahat di film The School for Good and Evil.

Mari bersama masuki dunia mimpi bersama makhluk-makhluk ajaib di Slumberland.

Jangan lewatkan pula berbagai tayangan karya adaptasi dari buku yang akan mengajak kita berpetualang ke dunia imajinasi mengasyikkan.

1. The School for Good and Evil

Film The School for Good and Evil dijadwalkan tayang di Netflix pada 19 Oktober mendatang. (Netflix)

Tanggal Tayang: 18 Oktober

Sinopsis: Diangkat dari serial buku laris karya Soman Chainani, The School for Good and Evil mengikuti dua sahabat, Sophie dan Agatha.

Sophie dan Agatha tiba-tiba memasuki sekolah magis yang mendidik para remaja menjadi sosok pahlawan dan penjahat.

Situasi tersebut membuat mereka jadi dan berada di sisi berlawanan dalam sebuah pertarungan ajaib.

The School for Good and Evil menampilkan sejumlah pemeran papan atas Hollywood seperti Charlize Theron, Michelle Yeoh, Kerry Washington, dan Cate Blanchett.

2. Mr Midnight: Beware The Monsters

Mr Midnight: Beware The Monsters

Tanggal Tayang: 24 Oktober 2022