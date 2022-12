Lirik dan Terjemahan Lagu Love Story - Taylor Swift: Romeo, Selamatkan Aku, Aku Merasa Sendirian

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Love Story ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Taylor Swift merilis lagu Love Story pada 2008 lalu.

Tepatnya lagu Love Story dirilis pada 12 September 2008, oleh Big Machine Records.

Sebagai singel utama dari album studio kedua Swift Fearless 2008.

Lagu Love Story tersebut terinspirasi oleh ketertarikan cinta Swift yang tidak disukai oleh keluarga dan teman-temannya.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Love Story yang dipopulerkan oleh Taylor Swift:

Baca juga: Lirik Lagu Love Story - Taylor Swift: Youll Be The Prince and Ill Be The Princess

We were both young when I first saw you

Kita berdua masih muda saat pertama kali bertemu

I close my eyes and the flashback starts

Kututup mata dan kilasan balik pun mulai

I'm standing there on a balcony in summer air

aku berdiri di atas balkoni saat musim panas

See the lights, see the party, the ball gowns.

Kulihat lampu, kulihat pesta, gaun pesta.

See you make your way through the crowd

Kau berjalan di antara kerumunan

And say, "Hello,"

Dan bilang, “Hello,”

Little did I know...

Hanya sedikit yang kutau…

That you were Romeo, you were throwing pebbles,

Bahwa kau Romeoku, kau melempar kerikil,