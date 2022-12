YOASOBI Sukses di Head in The Clouds Jakarta, Siap Kembali ke Indonesia untuk Konser Solo

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik asal Jepang, YOASOBI tampil sukses di panggung internasional, Head in The Clouds Jakarta, Minggu (4/12/2022).

Panggung ini adalah kali pertama bagi YOASOBI tampil di festival musik internasional.

Penggemar YOASOBI di Indonesia menyambut antusias kedatangan mereka.

Bahkan penggemar juga menantikan YOASOBI untuk menggelar solo konser di Indonesia.

Sebagai informasi, grup musik bergenre Jpop EDM ini terdiri dari pemain Vocaloid, Ayase dan Rira Ikuta yang lebih dulu menjadi penyanyi solo wanita di Jepang.

Baca juga: Profil YOASOBI, Duo Asal Jepang yang akan Tampil di Head in the Clouds Jakarta

Musisi besutan label Sony Music Japan ini kerap menjadikan karya novel untuk dikemas dalam musik yang ringan dan ceria.

Selama tiga tahun bersama, YOASOBI sudah merilis tiga album berjudul 'The Book', 'E-Side', dan 'The Book 2'.

YOASOBI menjadi idola baru di Jepang yang berhasil memenangkan tiga penghargaan bergengsi, seperi Billboard Japan Music Awards, MTV Video Music Awards Japan, dan Space Shower Music Awards.

Nama mereka makin besar karena banyak di antara lagu mereka yang menjadi hits di kalangan pecinta anime seperti 'Yoru ni Kakeru', 'Gunjou' hingga 'Tabun' yang sempat viral di TikTok.

YOASOBI bakal tampil di festival Head in the Clouds Jakarta. (www.seventietwo.com)

Baca juga: ONE OK ROCK Gelar Konser Luxury Disease Japan Dome Tour 2023, Photobook Membership Ludes Terjual

Penampilan YOASOBI terbilang sukses lantaran masuk dalam jajaran trending topic Twitter Indonesia.

Hal itu terbukti dari 53ribu cuitan yang menyertakan YOASOBI, dikutip dari trends24.in.

Mereka tampil pada Minggu sore dengan delapan lagu andalan, seperti Yoru ni Kakeru, Tabun, dan Gunjou.

Baik Ayase maupun Lilas Ikuta sama-sama bersemangat untuk tampil di Indonesia.

Setelah festival ini selesai, mereka berulang kali menyampaikan terima kasih dan senang bisa tampil di Jakarta.

Bahkan YOASOBI juga siap untuk kembali ke Indonesia untuk menggelar konser tunggal.

Baca juga: PROFIL Penyanyi Jepang milet Masuk Nominasi TC Candler, Tenar Berkat Tampil di Olympic Tokyo 2020

"We'll leave for Japan. Thank you JAKARTA, Thank you all audiences!! See you next in our solo concert," cuit @YOASOBI_staff, Senin (5/12/2022).

Cuitan tersebut ramai dibalas warganet Indonesia yang bersemangat menantikan konser tunggal YOASOBI.

Dari video yang beredar, penonton YOASOBI pun juga kompak meneriakkan fanchant sambil bernyanyi bersama.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)