Aktor Ong Seong Woo Hebohkan Pembukaan Korea 360

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan begitu gencar melakukan promosi budayanya.

Kali ini mereka mengenalkan Korea 360 di beberapa pusat perbelanjaan ternama di Jakarta.

Sebagai "pemanis" dihadirkan aktor tampan Ong Seong Wu sebagai bintang tamu.

Ong Seong Wu bertemu penggemarnya di Indonesia.

Sekali dayung dua pulau terlampau pepatah yang kerap kali diucapkan orang yang melakukan sekali tindakan tapi beberapa pekerjaan tercapai.

Falsafa itu yang diambil Korea Selatan mempromosikan budaya mereka ke masyarakat Indonesia.

Even promo budaya Korsel mulai dari makanan, pariwisata hingga hiburan yang dikemas dalam satu wadah dibalut dalam even "Korea 360".

Saat pembukaan wadah itu eks boyband "One on One" Ong Seong Wu mewakili selebriti negeri ginseng membuka gerai Korea 360 di Lotte mal, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ratusan fans aktor yang banyak bermain di drama romantis ini dielu-elukan para penggemarnya saat menarik tali selubung penutup jajaran cetakan tangan para seleb Korea yang dipajang di loby utama pusat perbelanjaan tersebut.

Para penggemar seketika histeris saat aktor pujaan mereka memasuki lobi mal, meski hanya menyaksikan lewat videotron tak secara langsung.

Tanda telapak tangan Ong Seong Wu mewakili selebriti negeri ginseng membuka gerai Korea 360 di Lotte mal, Kuningan, Jakarta Selatan.

Begitu pula saat ia berjumpa dengan penggemarnya teriakan histeris makin pecah. Pasalnya Ong Seong Wu memberikan foto dirinya berikut tandatangan langsung secara perorangan.

Pada acara pembukaan yang diadakan selama 3 hari, sejak tanggal 3 Desember 2022, banyak pengunjung lokal yang datang berkunjung dan mengagumi kepopuleran Korean Wave (Hallyu).

Di hari pertama acara berlangsung sangat meriah karena dimulai dengan pemutaran acara animasi populer Korea Petualangan Pororo Di Kastil Naga.

Kemudian dilanjutkan peluncuran Handprinting Idol K-POP, pembacaan visi KOREA 360, peresmian K-Supporter gabungan dari Konjinwon, Korea Cultural Center Jakarta dan Korea Tourism Organization Jakarta dan ditutup acara jumpa penggemar Idol K-POP, Ong Seong Woo.

Di hari kedua, KOREA 360 dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara, seperti "Hybrid Talk Show" oleh Korea Tourism Organization, "Beauty Play, K-Makeup Show" oleh Korea Cosmetic Industry Institute, pengundian hadiah program "Korean Culture Month" oleh Korean Cultural Center.

Kemudian ada pemutaran konten video yang mempromosikan produk K-Brand dari 8 perusahaan Korea yang berpartisipasi. Selain itu, penampilan LYn penyanyi OST drama fenomenal My Love From The Star yang menjadi pelopor Korean Wave (Hallyu) lokal semakin memeriahkan acara ini.