Chord Gitar Nike Ardilla - Belenggu Cinta, Dimainkan dari Kunci Am

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Belenggu Cinta dari Nike Ardilla.

Chord Belenggu Cinta dimainkan dari kunci Am.

Chord Gitar Belenggu Cinta - Nike Ardilla

[Intro] Am Em F Dm Am

Em F Em F Am

Am F

waktupun berlalu dalam hidupku

Dm Am F Am

resahkan angan jiwaku

Am F

kau berikan warna cinta padaku

Dm Am

kini jadi belenggu

[Int] F Am Dm-Em-Dm Am

*)

Am F

kasih untuk apa kau membatasi

Dm Am

setiap gerak langkahku

Am F Dm Am

sementara ada perasaan kau lupakan dariku

Em F Dm Em-F E

berilah aku kebebasan memilih jalan hidupku...

[Reff]

Dm Am Dm Am

haruskah aku menurut keinginanmu

Dm Em F E

sementara hatiku luka hasrat jiwaku mati

Dm Am Dm Am G

sedangkan diri tak mampu menepis semua itu

F E Am (G F)

karena cintaku satu dirimu

Dm

ha aahha aha....

[Musik] Dm Am Dm Am

G F G E Am

==Kembali ke: *), Reff

[Outro] G Em Am

