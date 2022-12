Michelle Di-bully Gara-gara Tingkah Pinkan Mambo, Pilih Maklumi karena Paham Sifat Asli Maminya

YouTube Trans TV Official, Trans7 Official

TRIBUNNEWS.COM - Putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley Rezya kini menjadi sorotan hingga di-bully warganet.

Buntut dari tingkah Pinkan Mambo yang dinilai cukup kontroversial demi bisa viral.

Menjadi bintang tamu dalam tayangan Rumpi Trans TV, Selasa (6/12/2022), Michelle mengakui dirinya ikut menjadi sasaran bully-an warganet.

Namun demikian, Michelle memilih untuk tidak begitu menanggapinya.

"Aku nggak terlalu (menanggapi)," ujar Michelle.

Diakui Michelle, ia pun membaca semua komentar negatif di media sosialnya.

Namun komentar tersebut tak lantas membuat dirinya menjadi terpuruk.

"Mungkin hampir semua aku baca (komentarnya),"

"Tapi aku nggak masukin ke hati karena (komentar negatif itu) nggak ngerubah aku," paparnya.

Saat disinggung soal kontroversi yang dibuat sang mami, Michelle tampak menjawabnya dengan hati-hati.

Ia pun mengatakan belum pernah bertanya soal kehebohan yang dibuat Pinkan, hngga dirinya kini ikut menjadi sorotan.

Meski mengaku penasaran, Michelle pilih menahan keinginannya untuk bertanya.

Lantaran dirinya mengatakan sudah paham betul karakter maminya.

"Belum sempet. Kadang pengen nanya tapi in my other self aku udah tahu karakter dia gimana," ucapnya.