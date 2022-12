Cegah Jumlah Penonton Melebihi Kapasitas, Promotor DWP Tak Bakal Jual Tiket Tambahan Secara Offline 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Promotor acara Djakarta Warehouse Project atau DWP, Ismaya Live siap mematuhi semua regulasi pemerintah dalam jumlah kapasitas penonton.

Diketahui jika DWP 2022 bakal digelar pekan ini 9-11 Desmeber 2022 di JIEXPO Kemayoran.

Untuk mencegah terjadinya kapastias berlebih, Ismaya Live menegaskan tidak akan menambahkan jumlah penjualan tiket secara offline.

"Ngmngin kapasitas kita sudah mengikuti peraturan yang berlaku sih, sekarang posisinya ada beberapa kategori yang sold out yaa kalau sudah sold out ya sold out," kata Sarah Deshita Manager Brand Ismaya Live saat jumpa pers di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

"Dan kita tidak menambah kapasitas yang sudah kita tentukan," lanjutnya.

Kemudian promotor juga telah melakukan penukaran e-tiket yang berlokasi di Gandaria City.

Namun apabila jumlah tiket tersebut belum terjual habis pihaknya bakal membuka penjualan tiket di acara konser dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Ismaya Live memastikan jika acara DWP 2022 berjalan aman dan kondusif.

"Kalau tiket yang dijual di Gancit belum habis dilakukan penjualan secara offline, kalau sudah laku kita tidak akan menjual kembali. Lega ko lega tahun ini," lanjut Sarah Deshita.

Lebih lanjut promotor menghimbau kepada calon penonton untuk memastikan profil diri telah terdaftar di Peduli Lindungi untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan selama acara berlangsung.

"Kita memang menghimbau juga nanti dateng make sure secara Peduli Lindungi aman, dan terbaik kalau mau dateng antigen dulu dari rumah untuk menjaga kesehatan diri kita dan oranglain," pungkas Sarah Deshita.

Diketahui DWP 2022 akan menghadirkan lebih dari 40 disjoki lokal dan internasional.

Tersedia enam panggung di acara DWP 2022 yakni Barong Family, The Darker Side, Cosmic Station, D’Empire dan Neon Jungle dengan panggung utama adalah Garuda Land yang diambil dan terinspirasi dari lambang Negara Indonesia.