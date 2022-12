Lirik Tetap Satu - OKAAY: Dulu Bagaikan Bulan dan Bintang, Slalu Bersama Terlihat Mereka dari Bumi

TRIBUNNEWS.COM- Berikut ini lirik lagu Tetap Satu - OKAAY.

Petikan liriknya yakni "Dulu bagaikan bulan dan bintang, Slalu bersama terlihat mereka dari bumi".

Lagu Tetap Satu dirilis pada Agustus 2022 lalu dalam album bertajuk Together We Are OKAAY.

Lirik Tetap Satu:

Melangkah

Ke dua arah

Berpisah

Tuk melanjutkan kisah

Dan berbenah

Hai, rehatlah

Bila kau lelah

Peluklahku

Jika merasa lemah dan menyerah

Bukannya cinta kita kalah

Naskah Tuhan tak pernah Salah

Walau atap kita tlah terpisah

Kau tetap rumah

Dulu bagaikan bulan dan bintang

Slalu bersama terlihat mereka dari bumi

Tapi kini kita tlah berubah

Menjadi bulan dan matahari

Tidak bersama

Tapi setidaknya tetap sinari

Di langit itu

Kita tetap satu

Bersatu dalam bentuk yang baru

Hai, rehatlah

Bila kau lelah

Peluklahku

Jika merasa lemah dan menyerah

Bukannya cinta kita kalah

Naskah Tuhan tak pernah Salah

Walau atap kita tlah terpisah

Kau tetap rumah

Dulu bagaikan bulan dan bintang

Slalu bersama terlihat mereka dari bumi

Tapi kini kita tlah berubah

Menjadi bulan dan matahari

Tidak bersama

Tapi setidaknya tetap sinari

Di langit itu

Kita tetap satu

Bersatu dalam bentuk yang baru

Rupanya kini aku baru menyadari

Cinta tak perlu memiliki

Dulu bagaikan bulan dan bintang

Slalu bersama terlihat mereka dari bumi

Tapi kini kita tlah berubah

Menjadi bulan dan matahari

Tidak bersama

Tapi setidaknya tetap sinari

Di langit itu

Kita tetap satu

Bersatu dalam bentuk yang baru

(Tribunnews)