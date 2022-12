Penyanyi Norwegia Aurora Bakal Tampil di Konser Virtual Sky: Childern of the Light 

Game Sky: Childern of the Light yang bakal menggelar konser secara virtual dengan mendatangkan musisi asal Norwegia, Aurora, Jumat (9/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi asal Norwegia, Aurora ikut memeriah konser perdana game "Sky: Childern of the Light" yang dipersembahkan oleh studio game thatgamecompany.

Nantinya konser bertajuk Sky: Childern of the Light akan dilakukan secara daring.

Konser akan digelar pukul 11.30 WIB setelah sesi penganugerahan "The Game Awards", dengan 45 menit awal berupa hiburan untuk para penggemar, Jumat 9 Desember 2022.

Aurora akan membawakan lagu-lagu populernya seperti “Exhale, Inhale,” “Runaway,” “All is Soft,” “Warrior,” “The Seed,” dan masih banyak lagi.

Konser tersebut berkomitmen untuk melahirkan konser revolusioner serta menghubungkan lebih dari 4 ribu pemain di layar yang sama.

Selama konser, peserta akan dibawa dalam perjalanan musik yang unik untuk terhubung dengan Aurora, musiknya, dan orang lain di seluruh dunia.

Nantinya saat konser berlangsung, para penggemar diminta agar hadir lebih awal ke tempat in-game event sehingga dapat mencoba berbagai fitur baru yang telah dirancang.

Adapun konser ini merupakan babak penutup dari "Season of AURORA" dalam "Sky: Children of the Light", yang bisa diikuti oleh para pemain.

Di babak ini, para pemain menemukan dan merasakan karakter, cerita, pencarian, item bertema, dan banyak lagi sisi yang menampilkan musik Aurora.

Konser virtual perdana dan bersifat lintas batas ini terbuka untuk umum secara gratis.