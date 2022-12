Salshabilla Adriani Ketagihan Ngobrol Pakai Bahasa Isyarat, Akan Serius Menekuni Belajar?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membintangi series Can You Hear Me?, Salshabilla Adriani dituntut harus bisa menggunakan bahasa isyarat.

Ia pun belajar bahasa isyarat selama reading dengan waktu kurang lebih satu bulan.

Agar lebih cepat bisa, Salshabilla langsung berkomunikasi dengan penyandang tuna rungu menggunakan bahasa isyarat.

"Jadi aku ngobrol. Awalnya dari skenario, setelah itu kita ngobrol ngobrol biasa jadi kita tahu, kayak itu artinya apa ya," kata Salshabilla di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Salshabilla mengatakan,banyak pelajaran yang diambil setelah berkomunikasi dengan tuna rungu.

Mantan Yusuf Mahardika ini juga belajar bahasa isyarat dari penyandang tuna rungu langsung.

"Mereka hebat sekali, aku sempat bertanya kayak 'pak kenapa mau ngajarin kita', terus kata dia 'karena kita semua sama aja, aku pengin kasih tau kita tuh kaya apa, budaya kita kaya apa'," ujar Salshabilla.

"Menurut aku mereka sangat hebat dan ekspresif seperti yang aku bilang tadi bicara sama mereka energinya luar biasa si," lanjutnya.

Salshabilla Adriani bukanlah orang baru dalam dunia hiburan Tanah Air. Wanita kelahiran 12 Agustus 2000 ini sudah aktif di dunia seni peran sejak tahun 2007. (Instagram @salshabillaadr)

Setelah projek series Can You Hear Me?, Salshabilla tampaknya ketagihan untuk berkomunikasi memakai bahasa isyarat ke rekannya yang tuna rungu.

Bahkan ia ingin belajar banyak bahasa isyarat.

"Entah kenapa aku pengin belajar lebih lagi karena percaya deh orang yang belum pernah bicara dengan mereka, budaya mereka cara berkomunikasi mereka pasti setelah belajar rasanya beda gitu," tutur Salshabilla.

"Jadi aku belajar banyak hal baru lebih ekspresif lebih mau membuka diri, lebih belajar banyak hal gitu si," pungkasnya.

Sementara series Can You Hear Me? tayang perdana mulai hari ini, 7 Desember 2022 di aplikasi streaming Vidio.