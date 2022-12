Libur Gak Kemana-mana? Yuk Nonton Film Surat Cinta Untuk Starla hingga Black Adam, Bisa Streaming

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebentar lagi libur akhir tahun. Kamu gak kemana mana sata Libur? Menonton film bisa jadi mengisi liburan.

Ada deretan film box office Indonesia hingga Hollywood siap disaksikan secara streaming.

Baca juga: SOSOK Ririn Dwi Ariyanti, Perankan Starla di Cinta Setelah Cinta, Dijuluki Ratu Sinetron

Film-film blockbuster seperti aksi Dwayne Johson sebagai antihero Black Adam, serta film horor pskilogis Smile bisa ditonton secara daring.

Tak hanya itu, salah satu film box office Indonesia yang menampilkan Jefri Nichol serta Caitlin Halderman juga akan menghiasai platform Catchplay+.

"Dengan kembali normalnya produksi film dan hiburan, konten kami memang belum mencapai kapasitas maksimal. Kami berharap, tahun depan akan ada lebih banyak konten baru dan menarik dalam koleksi pilihan film Catchplay+," ujar Dhini W. Prayogo, Country Manager Catchplay+ kepada awak media, Kamis (8/12/2022).

"Kami akan terus berusaha menghadirkan film-film berkualitas tinggi, acara dan serial TV, serta lebih banyak konten lokal yang relevan. Ini sekaligus memastikan agar selalu ada tontonan yang bisa dinikmati penonton dari berbagai usia dan genre," lanjutnya.

Baca juga: Perankan Karakter Starla di Sinetron Cinta Setelah Cinta, Ririn Dwi Ariyanti Diselingkuhi Suami

Deretan film tersebut dihadirkan secara streaming untuk memenuhi kebutuhan para pecinta film yang belum sempat menyaksikan film-film tersebut di bioskop, atau ingin menontonnya lagi.

Selain Black Adam, Surat Cinta untuk Starla dan Smile, ada film terbaru lainnya yakni The Woman King, Where The Crawdads Sing, dan Don't Worry Darling yang akan hadir di platform tersebut.

Poster deretan film terbaru yang tayang di Catchplay+