Lirik dan Terjemahan Lagu Kawaikute Gomen - HoneyWorks: Watashi Ga Watashi No Koto Wo Aishite

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Kawaikute Gomen dalam artikel berikut ini.

Lagu Kawaikute Gomen dipopulerkan oleh grup vokal HoneyWorks asal Jepang.

Video klip lagu ini telah tayang di kanal YouTube HoneyWorks OFFICIAL pada 18 November 2022.

Kini lagu Kawaikute Gomen tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik 'watashi ga watashi no koto wo aishite'.

Lirik Lagu Kawaikute Gomen - Honey Works:

Watashi ga watashi no koto wo aishite

Nani ga warui no? shitto deshou ka?

Itai da to ka kawatteru to ka

Todokimasen ne, sono ripurai

Daisuki na oyoufuku

Daisuki na okeshou de

Okimari no haafu tsuin maite

Odekake shiyo

Higasa motte bocchi datte

Shiawase da mon!

Chu! kawaikute gomen

Umarete kichatte gomen

Chu! azatokute gomen

Ki ni natchau yo ne? gomen

Chu! kawaikute gomen

Doryoku shichattete gomen

Chu! toutokute gomen

Joshiryoku takakute gomen

Mukatsuichau yo ne? zamaa

Anata wa anata no koto dake douzo

Watashi ni kanshou shinaide kudasai

Rui wa tomo wo yobu to iu kedo

Todokimasen ne, sono kageguchi

Omoi atsuzoko buutsu

Okiniiri no ryukku de

Kuzusenai maegami kushi de toite

Odekake shiyo

Karui onna? fuzaken na

Omo sugiru ttsuu no!

Chu! kawaikute gomen

Kono jidai ikite gomen

Chu! medattete gomen

Ishiki shichau yo ne? gomen

Chu! kawaikute gomen

Jibun migaki shite gomen

Chu! buri kko de gomen

Toriko ni shichatte gomen

Mukatsuichau desho? Zamaa

Shumi no chigai

Kawarimono to

Baka ni sarete mo

Magetakunai