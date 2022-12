Arctic Monkeys Konser di Jakarta, Harga Tiket Mulai dari Rp 1,3 Jutaan, Dijual pada 19 Desember 2022

TRIBUNNEWS.COM - Band beraliran indie-rock, Arctic Monkeys bakal menggelar tur Asia 2023.

Sebagai informasi, album pertama mereka dengan judul 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not' sukses besar.

Bahkan album ini mendapatkan penghargaan di UK Album Charts dan Billboard's Independent Album Charts.

Salah satu hits Arctic Monkeys yakni berjudul 'Do I Wanna Know?' hingga 'I wanna be Yours'.

Band yang terbentuk pada 2002 ini bakal menghibur penggemarnya dari Singapura, Hong Kong, Filipina, Thailand, hingga Jepang.

Tak ketinggalan pula Indonesia menjadi negara pilihan Arctic Monkeys untuk menjadi penutup tur Asia 2023.

Ini juga pertama kalinya Arctic Monkeys mengadakan konser di Indonesia.

Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram ofisial Arctic Monkeys yang mengumumkan tur Asia 2023 mereka.

Tur dimulai dari Singapura pada 28 Februari 2023 dan diakhiri di Indonesia pada 18 Maret 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Penjualan tiket saat ini sudah dibuka untuk konser di Hong Kong.

Kemudian pada 12 Desember 2022 akan dibuka serentak untuk Singapura, Filipina, dan Thailand.

Ada dua tanggal untuk penjualan tiket Arctic Monkeys di Jepang, yakni 21 Desember 2022 untuk pre-sale dan 14 Januari 2023 untuk penjualan umum.

Sementara di Indonesia, penjualan tiket Arctic Monkeys Asia Tour 2023 dibuka pada 19 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Informasi soal tiket dan seating plan juga sudah dirilis oleh pihak promotor, Akselerasi Entertainment.