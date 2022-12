Ditantang Adu Jotos Oleh Jefri Nichol, Rizky Billar Pilih Fokus Bangun Keluarga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rizky Billar mengetahui bahwa dirinya ditantang adu jotos oleh Jefri Nichol di sosial media Twitter.

Namun pria yang sempat tersandung kasus KDRT itu mengaku memilih untuk fokus membangun keluarganya bersama Lesty.

Baca juga: Rizky Billar Aktif Lagi di Sosmed, Mantan Manajer Singgung Kesiapan Balik di Dunia Entertainment

Billar tak mau merespon tantangan tersebut karena takut mengganggu fokusnya untuk membangun keluarga.

"Saat ini saya lagi fokus membangun keluarga kecil saya," ujar Rizky Billar di kawasan Ampera Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022).

"Jadi saya nggak mau membiarkan hal luar untuk mengganggu fokus saya," ucap Billar.

Rizky Billar mengaku bahwa ia mengenal Jefri Nichol, dan mendapat informasi tentang tantangan tinju dari sahabatnya.

Baca juga: Rizky Billar dan Lesti Kejora Dikabarkan Pindah ke Jepang, Mantan Manajer: Emang Impiannya

Setelah itu Billar mengecek langsung cuitan dari Nichol di Twitter yang menantang dirinya adu jotos.

"Jujur saya kenal," katanya

"Kemarin saya sempat lihat juga (cuitan) dan dikabarin sama teman saya juga," terangnya.

Sekedar informasi, Jefri Nichol sempat menyebut nama Billar saat netizen menyarankan untuk mengajak adu jotos pria lain.

"Dear Mas @jefrinichol kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And i think you'll win," kata salah seorang netizen.

"Lu aturin deh, si billar sekalian," kata Jefri Nichol.