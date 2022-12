Jessica Mila Ajak Perempuan Hargai Setiap Momen dan Bersyukur Atas Pencapaian yang Diraih

Jessica Mila dan Maria Anggraini Founder This Is April saat peluncuran campaign bertajuk Cherish yang diinisiasinya bersama brand fashion This Is April di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris cantik, Jessica Mila mengajak kaum perempuan untuk menghargai setiap momen yang terjadi dalam hidup bahkan setiap hal kecil sekalipun.

"Tidak harus dalam momen besar dalam hidup yang perlu dihargai namun pencapaian kecil yang kerap terjadi patut disyukuri," kata Jessica Mila di sela-sela peluncuran campaign bertajuk Cherish yang diinisiasinya bersama brand fashion This Is April di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Aktris film Imperfect ini menyampaikan harapannya agar semua perempuan bisa terus semangat untuk mengejar apapun yang ingin dicapai dalam hidup.

"Campaign Cherish akan menjadi pengingat bagi semua wanita untuk menghargai setiap momen dalam hidup dan semua orang yang menjadi support system kita hingga berada di titik ini," katanya.

Jessica Mila menyebut kolaborasinya bareng This Is jadi media pengingat untuk cherish every little things in your life.

"Jangan lupa untuk spend time sama keluarga, teman, pasangan, dan tentunya menjalankan hidup dengan semangat dan harapan,” katanya.

Campaign Cherish tertuang dalam koleksi yang menunjukkan kombinasi style fashion Jessica Mila dengan karakter This Is April yang versatile, simple dan comfy dengan ragam produk dari sweater, cardigan, dress hingga trench coat.

Jessica Mila mengungkapkan dirinya sangat peduli dengan gaya busana, tidak hanya karena dirinya seorang figur publik tetapi pilihan gaya busana yang tepat bisa menambah rasa percaya diri.

"Jadi aku sangat peduli dengan apa yang aku pakai dan ini adalah gaya hidup. Saat kita memakai busana yang nyaman akan bisa bikin kita percaya diri yang akan bisa membuat lebih semangat beraktivitas," katanya.

Mila mengaku gemar gonta-ganti gaya busana dengan tampil boyish, feminin, atau edgy.

Maria Anggraini, Founder This Is April mengatakan, pihaknya senang dapat bekerjasama dengan Jessica Mila yang menjadi inspirasi perempuan melalui perjalanan karirnya hingga bisa membagi waktu bersama keluarga, teman, dan pasangan.

"Campaign ini bisa relate dengan kehidupan #tiawomen dan menjadi reminder untuk kita semua juga,” ujar Maria.