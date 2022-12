Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore: Every Second Our Collective Heart Breaks

Paramore - Inilah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore, dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore.

Lagu The News adalah single terbaru dari Paramore, grup band pop rock asal Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat (9/12/2022).

The News terdapat dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why.

Penciptaan lagu The News - Paramore ini ditulis oleh semua personelnya, yakni Hayley Williams, Taylor York, dan Zac Farro.

Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore

War

A war

A war

(Perang Perang Perang)

On the far side

(Di sisi jauh)

On the other side of the planet

(Di sisi lain planet ini)

And I've got

(Dan aku punya)

War

A war

A war

(Perang Perang Perang)

Right behind my eyes

(Tepat di belakang mataku)

Right behind 'em just like a headache

(Tepat di belakang mereka seperti sakit kepala)

So I turn on the news

(Jadi aku menyalakan berita)

Turn off the news

(Matikan berita)