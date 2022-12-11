Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore: Every Second Our Collective Heart Breaks
Inilah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore, dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why, video klipnya dirilis Jumat 9 Desember 2022.
Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore.
Lagu The News adalah single terbaru dari Paramore, grup band pop rock asal Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat (9/12/2022).
The News terdapat dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why.
Penciptaan lagu The News - Paramore ini ditulis oleh semua personelnya, yakni Hayley Williams, Taylor York, dan Zac Farro.
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Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore
War
A war
A war
(Perang Perang Perang)
On the far side
(Di sisi jauh)
On the other side of the planet
(Di sisi lain planet ini)
And I've got
(Dan aku punya)
War
A war
A war
(Perang Perang Perang)
Right behind my eyes
(Tepat di belakang mataku)
Right behind 'em just like a headache
(Tepat di belakang mereka seperti sakit kepala)
So I turn on the news
(Jadi aku menyalakan berita)
Turn off the news
(Matikan berita)