Breaking News:
Pesan Ganjar ke Kaesang dan Erina sebagai Suami Istri: Urusan Cinta adalah Menjalankan Tanggungjawab

Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore: Every Second Our Collective Heart Breaks

Inilah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore, dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why, video klipnya dirilis Jumat 9 Desember 2022.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore: Every Second Our Collective Heart Breaks
DIY MAG
Paramore - Inilah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore, dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu The News dari Paramore.

Lagu The News adalah single terbaru dari Paramore, grup band pop rock asal Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat (9/12/2022).

The News terdapat dalam album terbaru mereka bertajuk This Is Why.

Penciptaan lagu The News - Paramore ini ditulis oleh semua personelnya, yakni Hayley Williams, Taylor York, dan Zac Farro.

Band Paramore
Band Paramore (Instagram @paramore)

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Kawaikute Gomen - HoneyWorks: Watashi Ga Watashi No Koto Wo Aishite

Lirik dan Terjemahan Lagu The News - Paramore

War
A war
A war
(Perang Perang Perang)

On the far side
(Di sisi jauh)

On the other side of the planet
(Di sisi lain planet ini)

And I've got
(Dan aku punya)

War
A war
A war
(Perang Perang Perang)

Right behind my eyes
(Tepat di belakang mataku)

Right behind 'em just like a headache
(Tepat di belakang mereka seperti sakit kepala)

So I turn on the news
(Jadi aku menyalakan berita)

Turn off the news
(Matikan berita)

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Paramore
Lirik Lagu
Amerika Serikat
Baca Juga
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan