Promotor Konser K-Pop We Are All One Resmi Dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan

TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA

Fritz Hutapea saat ditemui di Dirjen Imigrasi, kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022). Konsultan hukum dari pihak vendor konser yakni PT Visi Musik Indonesia menyambut positif kabar CEO promotor konser K-Pop We All Are One , Jai Hyun Park atau dikenal sebagai Direktur Park sudah diamankan pihak imigrasi. Park Jaihyun, CEO PT Coution Live Indonesia selaku promotor konser We All Are One resmi dilaporkan oleh pihak vendor terkait ke Polres Metro Jakarta Selatan.