Melalui Single Teman Hidup, Nara Koe Ajak Pengemarnya Ikut Penggalangan Dana

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak semua karya dipublikasikan demi kepentingan komersial untuk diri sendiri, namun ketika seniman berbagi ia mempersembahkan karyanya untuk kepentingan sosial untuk sesama manusia.

Di dunia musik, tahun 1985, kita melihat bagaimana Michael Jackson dan Lionel Richie merilis We are the World, single yang dipersembahkan untuk penggalangan dana bagi Afrika yang waktu itu diterpa bencana kelaparan di berbagai negara dan mulai menjamurnya virus HIV/AIDS yang berasal dari benua tersebut.

Apa yang dilakukan Michael Jackson dan Lionel Richie menginspirasi Nara Koe, musisi asal Jogja ini merilis lagu Teman Hidup, single terbarunya untuk kepentingan sosial.

Teman Hidup dipersembahkan Nara Koe untuk membantu kawan-kawan di Kanopi Nursing Home yang tidak hanya merawat orangtua, tapi juga hidup dengan kondisi kesehatan tertentu seperti IPS (Insan Pasca Stroke), ODD (Orang Dengan Demensia), orang dalam masa pemulihan setelah dirawat di rumah sakit sampai dengan orang yang hidup dalam fase akhir masa hidup atau masa terminal.

“Nggak selamanya saya berkarya untuk kepentingan sendiri. Saya ingin menjadi Teman Hidup untuk mereka yang memerlukan bantuan,” ujar Nara saat dihubungi media belum lama ini.

Nara mengatakan, karya lagu yang dibuatnya bersama Bimo Suryojati dan diproduseri oleh Ratu Adil Records, sebuah perusahaan rekaman bermarkas di Negeri Paman Sam akan menjadi karya penutup tahun 2022 bagi pria yang juga sering terlibat dalam karya musik besutan Jan Djuhana dari JD Records ini.

Nara berharap melalui karya lagu kini bisa mengetuk kepedulian antar sesama manusia dengan memberikan donasi sebesar Rp 10.000 yang nantinya akan dibagikan melalui kode qris atau scanbarcode yang yang akan dishare pada saat perilisan lagu bersamaan gerakan tersebut.

Dengan berbagi satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan dan dapat memberi arti.

"Sesungguhnya bagi saya hal yang sangat sangat sekali di butuhkan bangsa ini adalah kepedulian. Dimana menurut saya itu adalah nilai tertinggi dari sebuah nilai luhur sebuah kebudayaan nenek moyang kita," katanya.