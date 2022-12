Tiket Konser Ludes Terjual, Nadin Amizah Akui Sempai Tak Percaya Diri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiket Konser Nadin Amizah bertajuk Selamat Ulang Tahun sudah ludes terjual.

Namun jauh sebelum itu, Nadin mengaku sempat tidak percaya diri akan tiket kosernya laku terjual disetiap kategori.

"Perasaan ngga pede banget akan sold out karena takut engga bagus. Aku punya struggle keperceayaan diri. Aku belum pernah ngundang langsung," kata Nadin Hamizah terkait saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Keraguan semakin meningkat ketika melihat jumlah tiket yang dicetak mencapai 2 ribu.

"Ini di atas 2 ribu banyak banget teman aku ngga sampe 100," tutur Nadin.

Namun sampai saat ini tiket konser tersebut menurutnya sudah ludes terjual.

Dirinya pun tidak menyangka banyaknya antusias masyarakat yang ingin menyaksikan dirinya tampil di konser perdana yang bakal digelar pada 22 Desember 2022 di Hall Basket Senayan.

"Ternyata dengan support dari bunda bapak ini tiket di semua kelas sold out," tutur Nadin.

"Aku sudah gak (nyangka) sold out. Awalnya tuh masih Belum nyangka bahwa ini sold out loh. Karena bagi aku dari awal aku preparenya tuh gak sold out," pungkas Nadin Amizah.