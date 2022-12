Ingrid Widjanarko Cerita Pengalamannya Pernah Dicueki Artis Muda

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris senior, Ingrid Widjanarko cerita soal pengalamannya pernah dicuekin artis muda dalam sebuah project.

Cerita bermula ketika Ingrid memuji perilaku Gisella Anasatasia yang menjadi lawan main di film horor terbarunya.

Baca juga: Gisel Perdana Main Film Horor, Dapat Peran Besar, Ucap Rasanya Pecah Telur

Ia menyebut meskipun Gisel termasuk aktris muda namun ia tak ragu banyak bertanya, sehingga ada komunikasi yang terjalin.

"Gisel ini masih bagus dia learning by doing, gak cuman doing jadi dia mau belajar mau nanya-nanya," tutur Ingrid Widjanarko di podcast Tribun Corner, Senin (12/12/2022).

"Saya ada pengalaman huu kalau yang baru-baru agak gimana gitu," beber Ingrid.

Ingrid bercerita saat itu dalam proses reading ia berperan sebagai ibu dari aktris muda tersebut.

Kemudian setelah mengajak sang aktris berkenalan, aktris yang tak disebutkan namanya itu justru sibuk bermain handphone.

Baca juga: Kata Gisel Jika Gempi Ingin Jadi Artis Mengikuti Jejak Orang Tuanya

"Aku pernah jadi ada project gausag aku sebutlah, semua pemainnya tuh pada begini (memperagakan mengetik hp)," tutur Ingrid.

"Terus aku mau cari tokoh anak aku, aku bilang siapa yang jadi Wati? Terus ada yang unjuk tangan 'aku tante' pas aku kenalan 'aku Ingrid nanti jadi mamah kamu' dia jawab 'oh iya tante' terus main hp lagi," bebernya.

Ingrid merasa dirinya tidak butuh dihormati berlebih, ia hanya ingin para aktris muda berusaha berbaur dengan seluruh pemain sehingga terjalin sebuah kolaborasi.