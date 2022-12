Kaesang Pangarep Unggah 'Konten Sensitif' di Twitter Usai Resmi Jadi Suami Erina Gudono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, kembali aktif di media sosial. Khususnya Twitter.

Ia kembali aktif di media sosial tak lama setelah sah menyandang status sebagai suami dari wanita bernama Erina Gudono.

Salah satu yang mengundang perhatian netizen, yakni unggahan 'konten sensitif' dilaman Twitter miliknya.

Konten tersebut ternyata foto tangkap layang peringatan sensitif, bukan konten yang benar-benar mengandung hal sensitif.

"Content warning: Sensitif Content. The Tweet author flagged this Tweet as showing sensitive content," tulis peringatan dalam foto yang diunggah Kaesang, dikutip Tribunnews.com Selasa (13/12/2022).

Unggahan tersebut pun menuai banyak gelak tawa dari para pengikutnya di Twitter.

Selain itu Kaesang ikut membalas salah satu cuitan warganet yang menanyakan apakah dirinya sudah keramas usai resmi menjadi sepasang suami istri.

"Tak kasih wajah ngantukku dan rambut yang habis keramas," tulis Kaesang.

Kemudian warganet lainnya membalas dan mengimbau untuk suami Erina Gudono itu meminum obat agar tak masuk angin akibat terlalu banyak keramas.

"Jangan lupa minum tolak angin mas biar gak masuk angin, soalnya keramas terus," tulis Netizen.

Sontak Kaesang memiliki jawabannya tersendiri yang kembali mengundang atensi publik.

"Maaf saya enggak masuk angin, masuk yang lain," tutur Kaesang.

Diketahui sebelumnya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono kini sah menjadi pasangan suami istri, Sabtu (10/11/2022).

Keduanya mengikat janji suci di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Prosesi akad nikah dan ijab qabul pun berlangsung secara khidmat.

Kaesang menikahi Erina Gudono dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang Rp 300.000, dan logam mulia 64 gram, Kaesang resmi menjadi suami Erina.