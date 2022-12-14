Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Kamis, 15 Desember 2022: PSM Makassar vs Madura di Indosiar

Jadwal acara TV Kamis (15/12/2022), di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7. Saksikan PSM Makassar vs Madura di Indosiar.

Penulis: Izmi Ulirrosifa
zoom-inlihat foto Jadwal Acara TV Kamis, 15 Desember 2022: PSM Makassar vs Madura di Indosiar
Kompas.com
Jangan lewatkan tayangan PSM Makassar vs Madura di Indosiar. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (15/12/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.

Beragam acara TV menarik siap menemani akhir pekan Anda.

Dapat anda saksikan Pesta Bola Dunia 2022 Live hingga FTV Prime Time di SCTV.

Kemudian, di Indosiar ada Kuis Pesta Bola Dunia 2022 hingga PSM Makassar vs Madura United FC - BRI Liga 1.

Program acara Kompas Sport Malam hingga Kilas Kompas di Kompas TV.

Selanjutnya bisa menonton CNN Tech News hingga Transmedia 21 In One di Trans TV.

Adul dan istrinya, Wenty Ery Fitriani menjadi bintang tamu di acara Pagi Pagi Ambyar
Saksikan program acara Pagi Pagi Ambyar mulai pukul 08:30 WIB di Trans TV. (Kolase Tribunnews/ Tangkap Layar Akun YouTube TRANS TV Official)

Baca juga: Jadwal Acara TV Rabu, 14 Desember 2022, Vir: The Robot Boy Movie di ANTV, Iron Monkey di Indosiar

Terakhir, Anda bisa menonton acara TV di Trans 7 ada Mancing Mania hingga Redaksi Malam.

Berikut jadwal acara TV Kamis, 15 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

00:45 Pesta Bola Dunia 2022 Live

01:15 FIFA World Cup Qatar 2022 Live

04:00 Barakallah

04:30 Liputan 6 Pagi Live

06:00 Halo Selebriti

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Sumber: TribunSolo.com
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