Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Kamis, 15 Desember 2022: PSM Makassar vs Madura di Indosiar
Jadwal acara TV Kamis (15/12/2022), di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7. Saksikan PSM Makassar vs Madura di Indosiar.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (15/12/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.
Beragam acara TV menarik siap menemani akhir pekan Anda.
Dapat anda saksikan Pesta Bola Dunia 2022 Live hingga FTV Prime Time di SCTV.
Kemudian, di Indosiar ada Kuis Pesta Bola Dunia 2022 hingga PSM Makassar vs Madura United FC - BRI Liga 1.
Program acara Kompas Sport Malam hingga Kilas Kompas di Kompas TV.
Selanjutnya bisa menonton CNN Tech News hingga Transmedia 21 In One di Trans TV.
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Terakhir, Anda bisa menonton acara TV di Trans 7 ada Mancing Mania hingga Redaksi Malam.
Berikut jadwal acara TV Kamis, 15 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
SCTV
00:45 Pesta Bola Dunia 2022 Live
01:15 FIFA World Cup Qatar 2022 Live
04:00 Barakallah
04:30 Liputan 6 Pagi Live
06:00 Halo Selebriti