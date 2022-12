Kate Winslet dan Cliff Curtis dalam film Avatar 2: The Way of Water - Inilah jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Kamis, 15 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Kamis, 15 Desember 2022.

Film Avatar 2: The Way of Water tayang perdana di bioskop Indonesia pada 14 Desember 2022.

Sebelumnya, film Avatar seri pertama sudah tayang tahun 2009.

Film Avatar 2: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron.

Beberapa artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water, di antara lain Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, dan lainnya, seperti dikutip dari IMDb.

Jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Kamis, 15 Desember 2022

YOGYAKARTA

- AMBARRUKMO XXI

Jam tayang: 12:15, 12:45, 13:15, 15:55, 16:25, 16:55, 19:35, 20:05, 20:35

Harga tiket: Rp 40.000

- EMPIRE XXI

Jam tayang: 12:00, 12:30, 13:00, 15:40, 16:10, 16:40, 19:20, 19:50, 20:20

Harga tiket: Rp 35.000

- JOGJA CITY XXI