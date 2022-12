Jadwal Tayang Film Avatar: The Way of Water di Bioskop Solo, Yogyakarta, Semarang Hari Ini

Avatar: The Way of Water - Berikut jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di bioskop Solo, Yogyakarta, dan Semarang hari ini, Rabu (14/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di bioskop XXI Solo, Yogyakarta, dan Semarang hari ini, Rabu (14/12/2022).

Film Avatar: The Way of Water yang disutradari oleh James Cameron ini telah dirilis pada Rabu, (2/11/2022), lalu.

Dikutip dari imdb, berdurasi 3 jam 10 menit, film Avatar: The Way of Water ini dibintangi oleh Jamie Fllaters, Zoe Saldana, hingga Sam Worthington

Film Avatar: The Way of Water ini mengisahkan tentang kisah kehidupan Jake Sully bersama keluarga barunya di planet Pandora.

Inilah jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di bioksop Solo, Yogyakarta, dan Semarang hari ini yang dikutip dari 21cineplax.

Solo

- Grand XXI

//12.15//12.45.//13.15//15.55//16.25//16.55//19.35//20.05//20.35//

- Solo Paragon XXI

//12.00//12.30//13.00//13.30//15.40//16.10//16.40//17.10//19.20//19.50//20.20//20.50//

- Solo Square XXI

//11.45//12.15//12.45//15.25//15.55//16.25//16.55//19.05//19.35//20.05//20.35//

- The Park XXI

//12.00//12.30//13.00//13.30//15.40//16.10//16.40//17.10//19.20//19.50//20.20//20.50//