Pementasan Musikal Ken Dedes Digelar Maret 2023, Pemain Berlatih 6-8 Jam Setiap Hari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pementasan musikal Ken Dedes bakal digelar kembali di Ciputra Artpreneur Theater pada Maret 2023.

Untuk mewujudkan pertunjukan yang maksimal, para pemain yang terlibat mengikuti latihan 6-8 jam setiap hari di studio EKI di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

Bahkan untuk membangun kemistri satu sama lain, para pemain tinggal di asrama.

EKI Dance Company dan Ciputra Artpreneur selaku inisiator pertunjukan, memang ingin memberikan suguhan pementasan musikan yang mengesankan.

Sebab, belakangan ini animo masyarakat terhadap pertunjukan musikal semakin besar.

Pertunjukan musikal telah menjadi salah satu pertunjukan panggung yang paling diminati masyarakat Indonesia dari berbagai usia.

Hal itu terlihat dari suksesnya Festival Musikal Indonesia bulan Agustus. Kemudian, bulan November ada Rent oleh TEMAN musicals dan Setelah Lewat Djam Malam oleh Kawan Kawan Media.

"Saya sendiri sangat gembira melihat perkembangan ini dan semakin bersemangat menggarap Musikal Ken Dedes,” terang Aiko Senosoenoto, pendiri dan Direktur Utama EKI Dance Company yang juga anggota Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta.

Ciputra Artpreneur menangkap antusiasme masyarakat yang sangat besar terhadap pertunjukan Musikal Ken Dedes, kemudian menginisiasi kolaborasi dengan EKI Dance Company untuk menggelar versi panjang Musikal Ken Dedes.

Sementara Ciputra Artpreneur Theater merupakan venue yang dinilai tepat sebagai tempat pementasan Ken Dedes, karena berpengalaman menggelar beragam pertunjukan musikal dan teater kelas internasional.

Beberapa pertunjukan yang pernah digelar di tempat ini antara lain The Sound of Music (2015), I La Galigo (2019), Sampek Engtay (2022), Inggit (2022) dan RENT The Musical pada November 2022 lalu.

"Kami melihat karya-karya musikal EKI sangat sesuai dengan misi kami. Saya yakin bahwa Musikal Ken Dedes merupakan sebuah tontonan seni bernilai tinggi. Dengan kolaborasi Ciputra dan EKI, kami optimis musikal juga akan laris manis dan berhasil menghibur masyarakat,” kata Presiden Direktur Ciputra Artpreneur Jakarta Rina Ciputra Sastrawinata.

Pada awal tahun 2023, tiket pertunjukan Musikal Ken Dedes mulai dijual dengan sistem early bird yang akan memberikan diskon khusus bagi pecinta musikal.

Bagi komunitas dan perusahaan yang ingin membeli tiket dalam jumlah banyak juga akan diberikan harga khusus.