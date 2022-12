Sibuk sebagai Ibu Rumah Tangga, Nanda Arsyinta Tetap Perhatikan Kesehatan Kulit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selebgram sekaligus beauty vlogger Nanda Arsyinta menikmati perannya sebagai seorang ibu.

Nadlyne Aurora Shezanameera Dreyanda, buah hatinya bersama sang suami Ardya Tridwantoro, belum lama ini genap berusia 8 bulan.

"Happy 8 months old, anak cantikkuuu si murah senyum," tulis Nanda di akun Instagramnya.

Ia pun mengunggah beberapa foto anaknya tersebut sedang melakukan berbagai aktivitas.

Misalnya saat baby Nadlyne berenang dan berinteraksi dengan teman sebaya.

Baby Nadlyne, menurut dia, dalam tumbuh kembangnya makin aktif. Dia merangkak mengejar mainan.

"These are my favorite moments with you in the last few weeks. Alhamdulillah perkembangannya makin aktif udah bisa ngerangkak ngejer2 mainan udah pinter makannya sekarang udah naik tekstur & selalu abis MasyaAllah!!"

"Udah bisa gigit finger food & ngunyah snack renyah banget!! Kapan2 bikin ASMR ya kita #MasyaAllahTabarakallah," lanjut dia dalam keterangan.

Ia pun tak sabar melihat perkembangan baby Nadlyne beberapa pekan ke depan.

Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, beauty vlogger Nanda Arsyinta selalu meluangkan waktu menjaga kesehatan kulitnya.

Melalui instagramnya Nanda mengatakan punya dua tas yang berbeda untuk setiap kegiatannya.

Satu untuk urusan kerja, satunya lagi untuk jalan-jalan.

Namun, ada kesamaan barang yang dibawanya dalam tas tersebut, yakni body serum Sweet and Shine.

“Aku selalu pakai varian Independent karena aromanya fresh dan bisa buat aku fokus ketika sedang bekerja.

Kalau lagi suasana casual, aku pakai varian Charming yang aromanya lembut. Dan aku pakai varian Cheerful saat lagi kumpul bersama beauty vlogger biar suasana tambah seru,” terangnya.

Menurut dia, body serum mengandung sejumlah bahan aktif di dalamnya yang berfungsi tak hanya untuk melembabkan, namun juga merawat dan menutrisi kulit.

"Jika dilihat dari segi tekstur, body serum akan terasa lebih cair dibandingkan dengan body lotion karena terbuat dari bahan dasar air atau water based yang membuat body serum mudah terserap dan tidak meninggalkan rasa lengket di kulit," jelasnya.

Body serum, kata Nanda, dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kulit sehat karena dapat menjaga keputihan kulit dan aroma badan jadi wangi hingga 8 jam.