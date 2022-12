Chord Gitar Lagu Tabun dari Yoasobi: Bokura Wa Nankai Datte Kitto

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Tabun yang dipopulerkan oleh Yoasobi.

Lagu Tabun dirilis pada tahun 2022.

Lagu ini tengah viral di berbagai media sosial, terutama TikTok.

Tabun dari Yoasobi

[Intro]

Amaj7 B

Namida nagasu koto suranai mama

G#7 C#m7 Bm7 E7 Amaj7

Sugoshita hibi no ato hitotsu mo nokosazu ni

B

Sayonara da

Amaj7 B G#m7 C#m7

[Verse 1]

Amaj7 B

Hitori de mukaeta?asa?ni

G#m7 C#m7

Narihibiku dareka no?oto

Amaj7 G#7

Futari de sugoshita heya de

C#m7 D E

Me o?tojita mama kangaeteta

Amaj7 B E

Warui no wa dareda, wakannai yo

Amaj7 B E E7

Dare no?sei?demo?nai, tabun

[Chorus]

Amaj7 B

Bokura wa nankai?datte kitto

G#m7 C#m7

Sou nan-nen?datte kitto

F#m7 G#7 C#m7 Bm7 E7

Sayonara to tomoni owaru dakena nda

Amaj7 B

Shikata ga nai yo kitto

G#m7 C#m7 F#m7 B

"Okaeri" Omowazu koboreta kotoba wa chigau na

Amaj7 B G#m7 C#m7

F#m7 B E E7

[Verse 2]

Amaj7 B

Hitori de mukaeta asa ni

G#m7 C#m7

Futo omou dareka no koto

Amaj7 G#7

Futari de sugoshita hibi no

C#m7 D E

Atarimae ga mada nokotte iru

Amaj7 B G#m7 C#m7

Warui no wa kimi da, soudakke

Amaj7 B E E7

Warui no wa boku da, tabun

[Pre-Chorus]

Amaj7 B

Kore mo taishuu-teki ren ai deshou

G#m7 C#m7

Sore wa saishuu-tekina kotae da yo

Amaj7 G#7

Bokura dandan to zurete itta no

C#m7 D E Amaj7

Sore mo tada yoku aru kiki nareta sutorii da

B E E7

An nani kagayaite ita hibi ni sura

Amaj7 B E E7

Hokori wa tsumotte iku nda

[Chorus]

Amaj7 B

Bokura wa nankai datte kitto

G#m7 C#m7

Sou nan-nen datte kitto

F#m7 G#7 C#m7 Bm7 E7

Sayonara ni tsudzuku michi o aruku nda

Amaj7 B

Shikata ga nai yo kitto

G#m7 C#m7 F#m7 B

"Okaeri" Itsumo no you ni kobore ochita

[Instrumental]

Amaj7 B G#m7 C#m7

F#m7 G#7 C#m7 Bm7 E7

Amaj7 B G#m7 C#m7

F#m7 B

[Interlude]

Amaj7

Wakari aenai koto nante sa

G#m7 C#m7

Ikurade mo aru nda kitto

F#m7 G#7 C#m7 Bm7E7

Subete o yurushi aeru wake janaikara

Amaj7 (B)

Tada, yasashi-sa no hibi o

G#m7 C#m7 F#m7

Tsurai hibi to kanjite shimatta nonara

G#7 N.C

Modorenai kara

Amaj7 B

Bokura wa nankai datte kitto

[Chorus]

A#maj7 C

Bokura wa nankai datte kitto

Am7 Dm7

Sou nan-nen datte kitto

Gm7 A7 Dm7 Cm7 F7

Sayonara to tomoni owaru dakena nda

A#maj7 C

Shikata ga nai yo kitto

Am7 Dm7 Gm7 C F

"Okaeri" Omowazu koboreta kotoba wa chigau na

A#maj C

Soredemo nankai datte kitto

Am7 Dm7

Sou nan-nen datte kitto

Gm7 A7 Dm7 Cm7 F7

Hajimari ni modoru koto ga dekitanara

Bm7-5 A#maj7

Nante, omotte shimau yo

A7 Dm7 Gm7 C F

"Okaeri" Todokazu koboreta kotoba ni waratta

A#maj7 C

Sukoshi hieta asada

[Outro]

A#maj7 C Am7 Dm7

Gm7 A7 Dm7 Cm7 F7

A#maj7 C Am7 Dm7

Gm7 C

A#maj7 C Am7 Dm7

Gm7 C F