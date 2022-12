Lagu Tak Ingin Usai Milik Keisya Levronka Tempati Urutan Atas Paling Dicari di Google

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak Ingin Usai dari Keisya Levronka jadi lagu paling banyak dicari di Google oleh orang di seluruh dunia.

Pantauan Tribunnews.com dalam pencarian Google Trends 2022, Tak Ingin Usai telah berhasil mengalahkan Glimpse of Us milik Joji yang kini menempati nomor urut tiga.

Selain itu ada lagu milik Harry Styles, As It Was diperingkat tujuh.

Selain nama Keisya Levronka sebagai penyanyi Indonesia.

Ada lagu dari penyanyi Tanah Air lainnya seperti Denny Caknan dan Happy Asmara lewat lagu Satru 2 serta Farel Prayoga, Joko Tingkir yang menghiasi deretan Google Trends tersebut.

Berikut urutan sepuluh lagu populer yang paling banyak dicari di Google satu tahun ini.

1. Tak Ingin Usai - Keisya Levronka

2. Pasoori - Ali Sethi and Shae Gill

3. Glimpse of Us - Joji

4. Satru 2 - Denny Caknan dan Happy Asmara

5. ミックスナッツ - Official Hige Dandism

6. 新 時代 - ADO

7. As It Was - Harry Styles

8. Joko Tingkir - Farel Prayoga

9. Habit - Sekai No Owari

10. Last Last - Burna Boy