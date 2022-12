Lirik dan Terjemahan Lagu Beautiful Christmas - Red Velvet X aespa, Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Beautiful Christmas yang dipopulerkan oleh Red Velvet dan aespa.

Beautiful Christmas dirilis pada 14 Desember 2022.

Baru sehari dirilis, musik video Beautiful Christmas telah menempati urutan trending musik nomor satu di YouTube.

Lirik dan terjemahan lagu Beautiful Christmas - Red Velvet X aespa

Hold on!

Yeah, can you see what I see?

Han jang nameun dallyeoge

Satu hari lagi di kalender

Gwaenhi mami degeundae

Tak bisa menjelaskan betapa senangnya aku

Gidaryeon gyejeol naega saranghaneun winter

Untuk musim salju ini, favoritku sepanjang tahun

I love winter

Aku suka salju

Gipeun naui otjang sok ppalgan yangmal kkeonae wa

Di lemari terdalam, siapkan kaos kaki merahku

Neomu gidaryeoon sunganiya

Aku sudah menunggu lama

Neomu meotjin geol

Ini sangat indah

Jingle bell jingle bell jingle bell all the way

Jingle bell jingle bell jingle bell sepanjang jalan

Caroli ullineun geori

Bell berbunyi di sepanjang jalan

Iksukan Radio melody

Melodi dari radio seperti biasa

Ah that’s right, that’s right

Oh ya, itu benar

Eorinaicheoreom nan ttwinora everywhere

Seperti seorang anak yang ku lalui dimana-mana

Here and there out there

Disini, disana, di luar sana

Aswiwotdeon sungando da

Bahkan pada masa penyesalanku

Useumyeonseo bonaellae

Aku mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum

Hayan nuncheoreom ga deuk ssain chueok sok, oh

Seperti salju yang jernih mengisi kenangan kita, oh

Hamkke Hae jwoseo cham gomawo, oh

Sangat bersyukur kita bisa bersama

Ding ding ding, eoseo nolleowa ije uril wihan Party time

Ding ding ding, ayo datang, ini persta untukmu dan aku

Check it wishlist jeogeoboja miri myeot gae jeogeosseo?

Cek permohonan, ada berapa permohonan di data mu?

Du soni majara

Lebih dari yang bisa kuhitung

Gajang majimahui aswiumgwa daganeun seollem

Akhir yang pahit dan kejutan awal yang baru

12wori naege deouk uimi inneun geon

Apa yang membuat Desember menjadi special

Kkeuteun tto dareun sijakseon

Adalah setiap akhir menjadi awal yang baru

Dasi doraon yeogi olhae gyeouldo oh

Tahun yang lain, salju yang lain

Neowa hamkkera deo ttatteuthae, oh

Menjadi sangat hangat bersamamu

Everybody come have yourself a beautiful Christmas

Semua orang datang dan nikmati natal yang indah

Uri himkkeot dallyeo on one year majimageul hjeulgyeo

Satu tahun berlari datar, sekarang waktunya menikmati

Everybody come have yourself a beautiful Christmas

Semua orang datang dan nikmati natal yang indah

Uri hamkke haneun oneuri The best time of the year

Hari ini kita harus bersama karena ini saat yang terindah

Huin nuncheoreom gidaryeotdeon I sunganeul

Seperti saLju pertama, momen ini yang kita tunggu-tunggu

Best time of the year

Waktu terindah sepanjang tahun

Tto neowa ireoke Tree apeseo Oh Holy Night

Dan lagi malam natal bersama, di bawah pohon

Jeonhago sipeun mal

Ini, aku perlu mengatakan

To the ladies,

Kepada para wanita,

I’m wishing you a happy Christmas, more than anyone

Aku berharap kamu memiliki berbahagia lebih dari yang lain

To the fellas

Kepada sahabatku,

Oh yeah urideurui 1nyeon, more than happiness

Oh yeah, tahun kebersamaan kita, lebih dari bahagia

To my friends and to my family,

Kenapa teman dan keluargaku,

You mean to me the Christmas time

Kalian berharga bagiku di saat natal ini

Everybody clap you hands, come on

Semua orang bertepuk tangan, ayo

It’s the best time of the year

Ini saat terbaik sepanjang tahun

