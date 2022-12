Profil Stephen tWitch Boss, DJ Ellen Show DeGeneres yang Meninggal Dunia di Los Angeles

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Stephen tWitch Boss yang meninggal pada usia 40 tahun.

Stephen tWitch Boss adalah DJ acara komedi Ellen Show DeGeneres di Amerika Serikat (AS).

Ia meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya dengan menembakkan peluru ke kepalanya, Selasa (13/12/2022), seperti diberitakan News24.

Stephen tWitch Boss merupakan DJ, penari, dan aktor.

Ia lahir pada 29 September 1982 di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat.

Nama aslinya adalah Stephen Laurel Boss.

Baca juga: Stephen tWitch Boss Meninggal Dunia di Usia 40 Tahun karena Akhiri Hidupnya

Stephen diberi julukan 'tWitch' saat ia masih kecil, karena tidak pernah bisa duduk diam.

Stephen tWitch Boss belajar menari di Southern Union State Community College di Wadley, Alabama.

Ia juga pernah belajar di Universitas Chapman.

Pada tahun 2003, Stephen tWitch Boss menjadi semifinalis di MTV's The Wade Robson Project dan runner-up di Star Search.

Empat tahun kemudian, Stephen tWitch Boss mengikuti audisi So You Think You Can Dance season 3 pada tahun 2007, dikutip dari US Magazine.

Namun, ia tidak masuk 20 besar.

Musim berikutnya, Stephen tWitch Boss berada di posisi kedua.

Dia kemudian tampil sebagai "All Star" pada musim 7, 8 dan 9.