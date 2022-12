Sempat Terkunci di Lift, Verrel Bramasta Ngaku Diselamatkan oleh Asisten Rumah Tangga

TRIBUNNEWS.COM – Verrel Bramasta tiba-tiba terkunci di lift di rumahnya yang mendadak tak berfungsi.

Aktor Verrel Bramasta baru-baru ini membagikan kabar dirinya terkunci di lift rumahnya yang tiba-tiba eror.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (14/12/2022), Verrel Bramasta mengaku diselamatkan oleh Asisten Rumah Tangganya (ART) saat insiden tersebut terjadi.

“Mungkin orang-orang ART di bawah kali ya, karena mereka yang bantu keluar.”

“Mereka tekan tombolnya kan dari luar,” ujar Verrel.

Diketahui dalam tayangan tersebut ART yang bekerja saat itu dengan sigap membantu menekan tombol lift saat menegtahui Verrel Bramasta terjebak di lift.

“Pas saya tekan tombolnya langsung terbuka lift-nya,” ucap ART Verrel.

Dalam tayangan tersebut adik sambung Verrel Bramasta, Elvano Arelian Fadilla atau yang akrab disapa El sempat mengalami hal yang sama, yakni terkunci di lift.

“Tak bisa pencet lantai four, three, tak bisa pencet lantai two, tak bisa lantai one,” ucap El pada Verrel.

“Tak bisa pencet lantai two, tak bisa lantai one. Karena liftnya rusak,” jawab Verrel.

Verrel menduga lantaran adiknya sering menggunakan lift hingga membuat lift tersebut eror.

“Pertamanya gara-gara si El.”

“Si El kan suka banget naik lift, setiap kali ke rumah aku dia pasti naik turun lift. Ada kali satu jam non stop dia naik turun.”

Verrel Bramasta menceritakan insiden saat ia terjebak di lift rumahnya yang eror.

“Mungkin dia mencet-mencet atau pintu ada yang nggak kenceng jadi ada yang eror sistemnya,”jelas Verrel.